Sleva až 69 % na Anki Sync Server Enhanced

Nasaďte Anki Sync Server Enhanced s jednoklikovou instalací.

Vlastně hostovaný Anki synchronizační server s víceuživatelskými účty, automatickými zálohami a vestavěným webovým ovládacím panelem.

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Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
139,99  /měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Nasaďte Anki Sync Server Enhanced s jednoklikovou instalací.

Vyberte si VPS balíček pro Anki Sync Server Enhanced

68% sleva
KVM 1
443,99 
139,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99 
202,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99 
278,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99 
558,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99 
139,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99 
202,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99 
278,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99 
558,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Anki Sync Server Enhanced vytvořit

Anki Sync Server Enhanced je produkční Docker image, který hostuje oficiální synchronizační protokol Anki na vašem vlastním VPS, což vám umožňuje synchronizovat balíčky kartiček napříč stolními počítači, AnkiDroidem a AnkiMobile, aniž byste záviseli na AnkiWebu. Je postaven z oficiálního zdroje Anki a automaticky sleduje každou upstreamovou verzi.

Vlastní hostování udržuje každou kartičku, historii opakování a mediální soubor pod vaší kontrolou. Podpora více uživatelů, plánované zálohy s volitelným nahráváním na S3, metriky Prometheus, fail2ban, omezení rychlosti a stavový panel jsou dodávány v jediném kontejneru — není vyžadována žádná samostatná databáze ani externí služby.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Anki Sync Server Enhanced

Víceuživatelská synchronizace

Hostujte až 99 nezávislých studentů na jednom VPS, každému s vlastními přihlašovacími údaji a izolovaným úložištěm sbírek.

Automatizované zálohy

Dení archivy celé kolekce s konfigurovatelnou retencí a volitelným nahráváním na S3, MinIO nebo Garage pro externí kopie.

Integrovaný dashboard

Webové rozhraní zobrazuje stav serveru, velikost dat na uživatele, časy poslední synchronizace, historii záloh a živé protokoly na první pohled.

Metriky Prometheus

Poskytuje operace synchronizace, úspěšnost ověřování, objem dat a dostupnost pro panely Grafana a upozorňovací kanály.

Posílená bezpečnost

Integrace Fail2ban, omezování rychlosti požadavků a podpora hashovaných hesel chrání váš koncový bod před útoky hrubou silou.

Proč provozovat Anki Sync Server Enhanced u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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