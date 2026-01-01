Nasaďte Anki Sync Server Enhanced s jednoklikovou instalací.
Vlastně hostovaný Anki synchronizační server s víceuživatelskými účty, automatickými zálohami a vestavěným webovým ovládacím panelem.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Anki Sync Server Enhanced vytvořit
Anki Sync Server Enhanced je produkční Docker image, který hostuje oficiální synchronizační protokol Anki na vašem vlastním VPS, což vám umožňuje synchronizovat balíčky kartiček napříč stolními počítači, AnkiDroidem a AnkiMobile, aniž byste záviseli na AnkiWebu. Je postaven z oficiálního zdroje Anki a automaticky sleduje každou upstreamovou verzi.
Vlastní hostování udržuje každou kartičku, historii opakování a mediální soubor pod vaší kontrolou. Podpora více uživatelů, plánované zálohy s volitelným nahráváním na S3, metriky Prometheus, fail2ban, omezení rychlosti a stavový panel jsou dodávány v jediném kontejneru — není vyžadována žádná samostatná databáze ani externí služby.
Hlavní funkce Anki Sync Server Enhanced
Víceuživatelská synchronizace
Hostujte až 99 nezávislých studentů na jednom VPS, každému s vlastními přihlašovacími údaji a izolovaným úložištěm sbírek.
Automatizované zálohy
Dení archivy celé kolekce s konfigurovatelnou retencí a volitelným nahráváním na S3, MinIO nebo Garage pro externí kopie.
Integrovaný dashboard
Webové rozhraní zobrazuje stav serveru, velikost dat na uživatele, časy poslední synchronizace, historii záloh a živé protokoly na první pohled.
Metriky Prometheus
Poskytuje operace synchronizace, úspěšnost ověřování, objem dat a dostupnost pro panely Grafana a upozorňovací kanály.
Posílená bezpečnost
Integrace Fail2ban, omezování rychlosti požadavků a podpora hashovaných hesel chrání váš koncový bod před útoky hrubou silou.
Proč provozovat Anki Sync Server Enhanced u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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