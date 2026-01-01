Nasaďte CommaFeed jedním kliknutím.
Samohostovaná osobní čtečka RSS inspirovaná Google Readerem, s klávesovými zkratkami, mobilními aplikacemi a čistým třípanelovým rozložením.
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Co všechno můžete s produktem CommaFeed vytvořit
CommaFeed je rychlá, lehká osobní RSS čtečka výslovně modelovaná podle původního uživatelského rozhraní Google Readeru — rozložení se třemi panely, klávesové zkratky, okamžité označování kanálů, import/export OPML a zaměření na rychlost namísto přebytku funkcí. Je napsán v Java/Quarkus, běží jako jediný samostatný binární soubor a vše ukládá do vestavěné databáze H2, takže celé nasazení je jeden kontejner plus jeden svazek.
Vlastní hostování CommaFeedu na vašem VPS udržuje vaše předplatná, stav přečtení a označené články na infrastruktuře, kterou ovládáte, namísto toho, aby byly předány SaaS čtečce kanálů. Nativní aplikace pro Android a iOS se připojují přímo k vaší instanci přes API, OPML vám umožňuje volně migrovat mezi čtečkami kanálů a vestavěný plánovač obnovuje kanály na pozadí bez externích pracovníků.
Hlavní funkce CommaFeed
Uživatelské rozhraní Google Readeru
Třípanelové rozložení se seznamem zdrojů, seznamem položek a zobrazením pro čtení — navíc plné klávesové zkratky (j/k/v/m) pro rychlou navigaci, které dlouholetí uživatelé RSS okamžitě rozpoznají.
Import/export OPML
Importujte a exportujte svá předplatná pomocí standardního OPML, abyste si zachovali kontrolu nad svými čtenářskými návyky a mohli kdykoli změnit čtečku.
Nativní mobilní aplikace
Bezplatné doprovodné aplikace pro Android a iOS se připojují k vaší vlastní instanci prostřednictvím API pro čtení na cestách, aniž byste vystavovali data třetí straně.
Vestavěná databáze H2
Jednosouborová databáze H2 nepotřebuje žádný samostatný databázový server – zálohujte svá data zkopírováním jedné složky, obnovte je jejím vložením zpět.
Obnovení kanálu na pozadí
Vestavěný plánovač obnovuje tisíce kanálů na pozadí s adaptivními intervaly, nevyžaduje Celery ani externí pracovníky.
Proč provozovat CommaFeed u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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