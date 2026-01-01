Implementujte Defguard v jednoklikové instalaci.
Open-source správa přístupu typu zero-trust s nativním vícefaktorovým ověřováním WireGuard a vestavěným OpenID Connect.
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Co všechno můžete s produktem Defguard vytvořit
Defguard je podniková platforma pro správu přístupu s nulovou důvěrou (zero-trust), postavená na WireGuardu, jediném řešení, které přidává skutečné vícefaktorové ověřování přímo do VPN tunelu, namísto obalení samostatnou aplikační bránou. Hlavní komponenta obsažená v této šabloně spouští webové rozhraní pro správu, poskytovatele identity OpenID Connect, registraci uživatelů, konfiguraci ACL a řídicí rovinu gRPC, která řídí vzdálené brány a desktopové klienty.
Vlastní hostování Defguardu na vašem vlastním VPS udržuje uživatelské adresáře, hardwarové klíče, auditní protokoly a podpisové klíče OpenID zcela pod vaší kontrolou. Přidejte uzly brány Defguard kamkoli do vaší sítě pro ukončení tunelů WireGuard, zatímco jádro zůstává jediným zdrojem pravdy pro identitu, zařízení a přístupové politiky.
Hlavní funkce Defguard
WireGuard s MFA
Vynucujte dvoufaktorové ověřování pomocí TOTP, e-mailu nebo hardwarového klíče přímo u každého připojení WireGuard, namísto spoléhání se na samostatnou přístupovou bránu.
Integrované OpenID Connect
Integrovaný poskytovatel identity OIDC umožňuje Defguardu vydávat tokeny jednotného přihlášení (SSO) pro vaše další aplikace bez nasazení Keycloaku nebo poskytovatele identity třetí strany (IdP).
Vzdálená registrace uživatele
Zapojení nových uživatelů pomocí řízeného procesu registrace, který automaticky nastavuje hesla, zajišťuje zařízení a konfiguruje desktopového klienta.
Seznamy ACL a pravidla firewallu
Definujte segmentaci sítě a zásady přístupu pro jednotlivé uživatele, které se šíří do bran Linux a FreeBSD/OPNsense v reálném čase.
Synchronizace LDAP a AD
Obousměrná synchronizace s Active Directory a LDAP udržuje uživatele, skupiny a členství ve skupinách konzistentní napříč systémy.
Zřizování YubiKey
Zajistěte hardwarové klíče Yubico pro SSH, GPG a OpenPGP přímo z konzole pro správu Defguard.
Proč provozovat Defguard u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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