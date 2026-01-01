Implementujte Kavita: instalace jedním kliknutím.
Samohostovaná digitální knihovna pro komiksy, mangu, light novely a e-knihy s vyhrazenými čtečkami a podporou více uživatelů.
Vyberte si VPS balíček pro Kavita
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Kavita vytvořit
Kavita je na funkce bohatý, samostatně hostovaný správce digitální knihovny, který podporuje CBZ, CBR, EPUB, PDF a všechny hlavní formáty komiksů a e-knih. Automaticky skenuje a katalogizuje vaše média s automatickou extrakcí metadat a poskytuje specializovaná čtecí rozhraní optimalizovaná pro každý typ obsahu – včetně rozložení komiksů přes dvě stránky, čtení mangy zprava doleva a plynulého posouvání Webtoonů.
Hostování Kavity na vašem vlastním VPS zpřístupní celou vaši sbírku 24 hodin denně, 7 dní v týdnu z jakéhokoli zařízení, aniž byste záviseli na dostupnosti domácího hardwaru. Podpora více uživatelů s oprávněními založenými na rolích umožňuje rodinám sdílet knihovnu s kontrolou přístupu odpovídající věku, zatímco podpora OPDS znamená, že se jakákoli kompatibilní čtecí aplikace může připojit k vašemu serveru.
Hlavní funkce Kavita
Podpora univerzálních formátů
Čtěte soubory CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF a EPUB s automatickou detekcí formátu a vykreslováním optimalizovaným pro každý typ souboru.
Specializovaní čtenáři
Speciální režimy čtení pro komiksy, mangu (zprava doleva), e-knihy a posouvání Webtoon se automaticky přizpůsobí každému typu obsahu.
Víceuživatelské knihovny
Vytvářejte neomezené uživatelské účty s rolemi administrátora, knihovníka a čtenáře a ovládacími prvky pro věkové omezení pro bezpečné prohlížení pro celou rodinu.
Chytrá metadata
Kavita+ se připojuje k Comic Vine, AniList a dalším poskytovatelům, aby automaticky obohatila vaši knihovnu o obálky, popisy a informace o tvůrcích.
Podpora OPDS a Tachiyomi
Přistupujte ke své knihovně prostřednictvím jakékoli aplikace kompatibilní s OPDS nebo rozšíření Tachiyomi na Androidu, a získáte tak flexibilitu ve způsobu čtení.
Proč provozovat Kavita u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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