Nasaďte ArcadeDB jedním kliknutím.
Vysoce výkonná vícemodelová databáze podporující grafová, dokumentová, klíč-hodnota, časových řad a vektorová data v jednom jádře.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ArcadeDB vytvořit
ArcadeDB je open-source multi-modelový databázový engine vytvořený pro extrémní výkon napříč různorodými datovými modely. Na rozdíl od jednomodelových databází, které vás nutí vybírat si mezi grafovými, dokumentovými nebo relačními strukturami, ArcadeDB nativně zpracovává všechny – ukládá a dotazuje se na grafové vztahy, kolekce dokumentů, páry klíč-hodnota, časové řady, vektorové vnoření a geoprostorová data v rámci jediného enginu s plnou kompatibilitou ACID.
ArcadeDB, vytvořený zakladatelem OrientDB, je postaven v nízkoúrovňové Javě optimalizované pro minimální sběr odpadu (garbage collection), což umožňuje miliony operací se záznamy za sekundu. Vestavěné webové rozhraní ArcadeDB Studio poskytuje provádění dotazů, správu schémat a vizualizaci grafů – po nasazení nejsou potřeba žádné samostatné klientské nástroje.
Hlavní funkce ArcadeDB
Více modelový datový engine
Ukládejte a dotazujte se na grafová, dokumentová, klíč-hodnota, časové řady a vektorová data v rámci jediné databáze bez přepínání nástrojů nebo synchronizace samostatných úložišť.
Sedm dotazovacích jazyků
Dotazujte se pomocí SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL nebo protokolu Redis – použijte jazyk, který vyhovuje vašemu datovému modelu.
ArcadeDB Studio
Vestavěné webové rozhraní pro spouštění dotazů, správu schémat, vizualizaci grafových dat a správu databáze bez externích klientských nástrojů.
Vektorové vyhledávání podobnosti
Nativní úložiště vektorových vnoření a vyhledávání podobnosti pro úlohy umělé inteligence a strojového učení společně s vašimi provozními daty.
ACID ve velkém měřítku
Plně ACID-kompatibilní transakce zpracovávající miliony záznamů za sekundu, od vestavěných nasazení Raspberry Pi až po víceužlové klastry.
Proč provozovat ArcadeDB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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