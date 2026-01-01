Nasaďte pygeoapi instalací jedním kliknutím.
Pythonový server implementující sadu standardů OGC API pro publikování geoprostorových dat přes HTTP.
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Co všechno můžete s produktem pygeoapi vytvořit
pygeoapi je open-source implementace standardů OGC API v Pythonu (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR), která převádí geoprostorové datové sady na zjistitelné, procházitelné RESTful API. Obsahuje vestavěný HTML prohlížeč, takže i neprogramátoři mohou procházet kolekce, prohlížet položky na mapě a stahovat GeoJSON, aniž by museli napsat jediný požadavek.
Vlastní hostování pygeoapi na vašem vlastním VPS vám dává plnou kontrolu nad tím, které datové sady jsou vystaveny, kde se nacházejí a kdo je může dotazovat. Připojte PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB nebo vzdálené zdroje WFS/WMS a publikujte je pod vaší vlastní doménou s HTTPS, které zajišťuje dodávaný proxy server Traefik.
Hlavní funkce pygeoapi
Standardy OGC API
Implementuje OGC API Prvky, Pokrytí, Dlaždice, Záznamy, Procesy a Získávání environmentálních dat na základě jediného konfiguračního souboru.
Integrovaný HTML prohlížeč
Všechny kolekce, položky a procesy lze prohlížet z webového uživatelského rozhraní s interaktivní mapou Leaflet a přehledně formátovaným JSONem.
Mnoho datových backendů
Poskytujte PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON a vzdálené zdroje WFS prostřednictvím jednotných poskytovatelů.
OpenAPI dokumentace
Popis OpenAPI 3.0 a uživatelské rozhraní Swagger/Redoc jsou automaticky generovány z konfigurace, aby se klienti mohli rychle integrovat.
Geoprostorové zpracování
Zpřístupněte funkce Pythonu jako procesy OGC API pro spouštění transformací, analýz a úloh ETL na vyžádání nad vašimi publikovanými daty.
STAC a katalogy metadat
Publikujte katalogy snímků a záznamů kompatibilní se STAC, aby partneři mohli programově prohledávat a procházet vaše geoprostorové zdroje.
Proč provozovat pygeoapi u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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