Implementujte Checkrr jedním kliknutím.
Skenujte knihovny Plex a Jellyfin na poškozená média a automaticky nahrazujte poškozené soubory prostřednictvím Sonarr, Radarr a Lidarr.
Vyberte si VPS balíček pro Checkrr
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Checkrr vytvořit
Checkrr je open-source skener integrity knihoven, který chrání velké mediální sbírky před tichou korupcí. Spouští kontroly ffprobe, magic-number a mimetype u každého souboru videa, zvuku a titulků ve vaší knihovně, poté zahashuje ověřené soubory do databáze bbolt, aby budoucí skenování přeskočilo známý dobrý obsah a dokončilo se během minut namísto hodin.
Když soubor neprojde kontrolou, Checkrr se připojí k arr stacku, který již provozujete — Sonarr, Radarr nebo Lidarr — smaže poškozenou kopii a spustí nové stažení prostřednictvím odpovídající služby. Vlastní hostování Checkrr udržuje váš mediální inventář pod vaší kontrolou, bez omezení API třetích stran a s nulovými průběžnými náklady.
Hlavní funkce Checkrr
ffprobe kontroly integrity
Detekuje zkrácené, špatně označené a nepřehratelné soubory, které Plex a Jellyfin tiše přeskočí během přehrávání.
Sonarr Radarr Lidarr
Odstraní poškozené soubory a spustí nové stažení prostřednictvím vašeho stávajícího arr stacku bez ručního zásahu.
Rychlé přeskenování na bázi hashů
Ukládá hashe souborů do databáze bbolt, takže opakované skenování přeskočí ověřený obsah a dokončí se na víceterabajtových knihovnách během několika minut.
Podpora pro více instancí arr
Připojuje se k několika instancím Sonarr a Radarr najednou, s mapováním cest pro každou instanci pro 4K, anime a standardní knihovny.
Vestavěná oznámení
Odesílá výsledky do Discordu, Telegramu, Gotify, ntfy, Pushover, webhooků, SMTP a Healthchecks pro bezobslužné plánované skenování.
Proč provozovat Checkrr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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