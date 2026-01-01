Implementujte Langfuse instalací jedním kliknutím.
Open-source platforma pro inženýrství LLM pro sledování, vyhodnocování a zlepšování aplikací AI v produkci.
Vyberte si VPS balíček pro Langfuse
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Langfuse vytvořit
Langfuse je open-source platforma pro vývoj LLM, která týmům poskytuje kompletní přehled o jejich AI aplikacích. Zachytává podrobné stopy každého volání LLM, retrieval operace a akce agenta, což usnadňuje ladění selhání, měření latence a pochopení nákladů napříč celým vaším AI pipeline. Díky integracím pro LangChain, LlamaIndex, Haystack a přímým SDK pro Python a TypeScript funguje Langfuse prakticky s každým AI frameworkem a poskytovatelem modelů.
Vlastní hosting Langfuse uchovává všechna vaše aplikační data — prompty, vstupy modelů, výstupy a výsledky hodnocení — na infrastruktuře, kterou kontrolujete. To je důležité, když vaše AI aplikace zpracovávají citlivé dokumenty, zákaznická data nebo proprietární obchodní logiku, která nemůže opustit vaše prostředí.
Hlavní funkce Langfuse
Distribuované trasování
Zachytit celý strom provádění každého volání LLM, použití nástrojů, načítání a kroku agenta, abyste přesně určili selhání a úzká místa latence.
Správa promptů
Verzujte a spolupracujte na výzvách na jednom místě, se serverovým cachováním pro minimalizaci latence modelu napříč všemi nasazeními.
Vyhodnocovací procesy
Hodnoťte odpovědi pomocí LLM jako soudce, uživatelské zpětné vazby nebo ručního označování k systematickému měření a zlepšování kvality výstupu.
Správa datové sady
Vytvořte testovací sady a benchmarky z produkčních stop pro ověření změn před nasazením aktualizovaných promptů nebo modelů.
LLM Pískoviště
Interaktivně testujte a porovnávejte konfigurace promptů proti jakémukoli podporovanému modelu, aniž byste se dotkli kódu aplikace.
Integrace frameworků
Nativní integrace s LangChain, LlamaIndex, Haystack a 100+ LLM prostřednictvím LiteLLM pro okamžitou instrumentaci.
Proč provozovat Langfuse u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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