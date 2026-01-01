Nasaďte Squidex jedním kliknutím.
API-first bezhlavý CMS s GraphQL a REST API pro dodávání obsahu napříč jakýmkoli kanálem nebo frontendem.
Vyberte si VPS balíček pro Squidex
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Squidex vytvořit
Squidex je open-source headless CMS, který zpřístupňuje váš obsah prostřednictvím REST a GraphQL API, umožňující jakémukoli frontendu — webovým aplikacím, mobilním aplikacím nebo serverovým systémům — stahovat obsah, aniž by byl vázán na konkrétní renderovací vrstvu. Schémata obsahu jsou definována v uživatelském rozhraní Squidex s plnou podporou pro reference, aktiva, lokalizaci a validační pravidla.
Vlastní hostování Squidex na vašem vlastním VPS vám dává plnou kontrolu nad tím, kde je obsah uložen a kdo k němu má přístup. Na rozdíl od SaaS headless CMS platforem, které účtují poplatky za volání API nebo za uživatele, nemá vlastní hostovaná instance žádné limity použití a uchovává všechna data obsahu ve vaší vlastní infrastruktuře.
Hlavní funkce Squidex
GraphQL a REST API
Dotazujte a doručujte obsah prostřednictvím koncových bodů GraphQL i REST, takže jej může spotřebovat jakýkoli frontendový stack bez vlastních adaptérů.
Flexibilní schémata obsahu
Definujte typy obsahu s vlastními poli, ověřovacími pravidly, referencemi a vnořenými komponentami pomocí vizuálního editoru schémat.
Správa aktiv
Nahrávejte, organizujte a transformujte obrázky a soubory přímo v Squidexu s funkcemi pro změnu velikosti a ořezání, které jsou integrovány do asset pipeline.
Vícejazyčný obsah
Modelový obsah s integrovanou podporou lokalizace, takže každé pole může obsahovat překlady pro každou nakonfigurovanou lokalitu.
Řízení přístupu na základě rolí
Přiřaďte editorům, vývojářům a externím klientům různé úrovně oprávnění pro každou aplikaci, schéma nebo typ obsahu.
Proč provozovat Squidex u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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