Nasaďte FlexGet jedním kliknutím.
Výkonný nástroj pro automatizaci stahování a správu médií z RSS kanálů, torrentových stránek a dalších.
Vyberte si VPS balíček pro FlexGet
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem FlexGet vytvořit
FlexGet je víceúčelový automatizační nástroj pro obsah z RSS, torrentových stránek, indexovacích služeb Usenetu a desítek dalších zdrojů. Stahuje metadata epizod a filmů, filtruje vydání podle vašich pravidel kvality, odstraňuje duplicity vůči vaší stávající knihovně a předává odpovídající stahování torrentovým klientům, Usenet stahovačům nebo skriptům pro následné zpracování — to vše řízeno z jediné deklarativní YAML konfigurace.
Provozování FlexGetu na VPS udržuje vaši automatizaci neustále v provozu, takže vám nikdy neunikne žádné vydání. Zapojuje se do Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd a širšího ekosystému mediálních serverů jako plánovací prvek, který udržuje vše v chodu.
Hlavní funkce FlexGet
Automatizace řízená YAML
Deklarujte každý zdroj, filtr, transformaci a cíl stahování v jediném konfiguračním souboru – snadno spravovatelném verzemi a replikovatelném napříč instancemi.
Stovky integrací
Vestavěné pluginy pro torrentové stránky, RSS kanály, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet a mnoho dalších.
Objevování seriálů a filmů
Sleduje pořady a filmy napříč poskytovateli, odstraňuje duplicity z vaší knihovny a stahuje pouze vydání, která odpovídají vašim pravidlům kvality a jazyka.
Webové uživatelské rozhraní a REST API
Procházejte úlohy ve frontě, ručně spouštějte procesy a kontrolujte historii z prohlížeče – nebo automatizujte vše prostřednictvím JSON REST API.
Plánování a spouštěče
Plány Cron, spouštěče souborového systému a vstupní body webhooků udržují úlohy v automatickém chodu bez ručního zásahu.
Proč provozovat FlexGet u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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