Implementujte HuggingChat (Chat UI) jedním kliknutím.
Open-source chatovací rozhraní SvelteKit, které pohání HuggingChat a připojuje se k jakémukoli koncovému bodu modelu kompatibilního s OpenAI.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem HuggingChat (Chat UI) vytvořit
HuggingChat (Chat UI) je open-source kódová základna, která stojí za huggingface.co/chat, vytvořená společností Hugging Face jako vyladěné, brandovatelné front-end řešení pro velké jazykové modely. Na rozdíl od chatovacích aplikací vázaných na dodavatele komunikuje pomocí protokolu OpenAI API, takže stejné nasazení může komunikovat s routerem Hugging Face Inference Providers, OpenRouterem, lokálním serverem llama.cpp, Ollamou nebo jakýmkoli jiným kompatibilním koncovým bodem pouhou výměnou URL a klíče.
Vlastní hostování na vašem vlastním VPS udržuje každou konverzaci, volání nástroje MCP a nahraný soubor na infrastruktuře, kterou kontrolujete, přičemž vám stále poskytuje přístup k tisícům otevřených a proprietárních modelů prostřednictvím libovolného inferenčního backendu, který preferujete.
Hlavní funkce HuggingChat (Chat UI)
Směrovač kompatibilní s OpenAI
Namiřte na router Hugging Face, OpenRouter, llama.cpp, Ollama nebo jakoukoli URL kompatibilní s OpenAI a okamžitě získejte přístup k jejich kompletnímu katalogu modelů.
Chytré Omni směrování
Vestavěný LLM router automaticky vybírá nejlepší model na základě požadavku – multimodální, volání nástrojů nebo výchozí – aniž by odhaloval složitost koncovým uživatelům.
Volání nástrojů MCP
Připojte servery protokolu kontextu modelu, aby chaty mohly spouštět vyhledávání na webu, kód a vlastní nástroje s výsledky streamovanými zpět do konverzace.
Multimodální konverzace
Odesílejte obrázky, přílohy a hlasový vstup do vizuálních modelů a modelů ve stylu Whisper, které podporují multimodální vstupy, prostřednictvím vašeho zvoleného poskytovatele.
Trvalá historie chatu
Přibalená MongoDB ukládá konverzace, nastavení a asistenty pro každého uživatele, takže historie přežije restarty a sleduje uživatele napříč zařízeními.
Přizpůsobený branding
Přepište název aplikace, popis a podklady, abyste dodali plně brandovaný interní chatovací produkt pro váš tým nebo zákazníky.
Proč provozovat HuggingChat (Chat UI) u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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