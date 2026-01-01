Nasaďte OpenViking instalací jedním kliknutím.
Open-source kontextová databáze pro agenty AI využívající paradigmatu souborového systému k sjednocení paměti, zdrojů a dovedností.
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Co všechno můžete s produktem OpenViking vytvořit
OpenViking je open-source kontextová databáze účelově vytvořená pro agenty umělé inteligence, vyvinutá společností Volcengine (cloudová platforma ByteDance). Namísto rozptýlení kontextu umělé inteligence napříč vektorovými vnořeními zavádí OpenViking paradigmu souborového systému s protokolem viking://, který organizuje paměti agentů, zdroje a dovednosti do jednotné, navigovatelné struktury. Vrstvené načítání kontextu (L0/L1/L2) snižuje využití tokenů načítáním obsahu na vyžádání, namísto předchozího načítání celých znalostních bází.
Vlastní hostování OpenVikingu na svém VPS udržuje citlivou paměť agentů, obchodní znalosti a přihlašovací údaje k API plně pod vaší kontrolou — což je klíčové pro organizace s přísnými požadavky na správu dat. Vyberete si poskytovatele vnoření (OpenAI, Jina nebo Volcengine) a zachováte si vlastnictví každého bajtu, který se vaši agenti naučí.
Hlavní funkce OpenViking
Kontextové paradigma souborového systému
Protokol viking:// organizuje paměti agentů, zdroje a dovednosti a činí kontext stejně navigovatelným jako souborový systém, spíše než ploché úložiště vnoření.
Vrstvené načítání kontextu
Načítání L0/L1/L2 získává obsah na vyžádání, což dramaticky snižuje využití tokenů, aniž by se obětovala hloubka znalostí dostupných agentům.
Víceposkytovatelské vnoření
Podporuje poskytovatele vkládání OpenAI, Jina a Volcengine, takže můžete použít své stávající klíče API a preferovaný model bez závislosti na dodavateli.
Samovyvíjející se kontext
Agenti mohou v průběhu času aktualizovat a iterovat své vlastní úložiště znalostí, což umožňuje nepřetržité učení bez ručního zásahu.
Rekurzivní načítání adresáře
Kombinuje strukturální navigaci v adresáři se sémantickým vyhledáváním, aby zobrazil nejrelevantnější kontext pro každý požadavek agenta.
Proč provozovat OpenViking u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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