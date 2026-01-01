Nasaďte Ente instalací na jedno kliknutí.
End-to-end šifrované, open-source zálohování fotografií a videí se sdílenými alby a strojovým učením na zařízení.
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Co všechno můžete s produktem Ente vytvořit
Ente je kompletně open-source, kompletně šifrovaná služba pro fotografie a videa, která klade důraz na soukromí. Každý soubor je zašifrován na vašem zařízení, než se vůbec dostane na server, takže pouze vy a lidé, které výslovně pozvete, můžete vidět vaše vzpomínky.
Vlastní hostování Ente na vašem vlastním VPS vám dává úplné vlastnictví podkladové databáze a objektového úložiště kompatibilního s S3, přičemž si zachováváte stejné vyladěné webové, mobilní a desktopové klienty, které používá veřejná služba. Rodinná alba, veřejné odkazy, rozpoznávání obličejů na zařízení a neomezené úložiště zůstávají pod vaší kontrolou namísto kontroly třetí strany.
Hlavní funkce Ente
Koncové šifrování
Všechny fotografie a videa jsou šifrovány na vašem zařízení pomocí kryptograficky auditovaných primitiv před nahráním, takže ani server, ani nikdo jiný nemůže číst vaši knihovnu.
Multiplatformní klienti
Nativní aplikace pro iOS a Android, desktopové aplikace pro macOS, Windows a Linux a webová aplikace udržují vaši knihovnu přístupnou všude díky automatickému zálohování na pozadí.
Sdílená rodinná alba
Vytvářejte alba sdílená s rodinnými příslušníky nebo posílejte veřejné odkazy s volitelnými hesly a dobou platnosti, to vše bez odhalení podkladových souborů v prostém textu.
Rozpoznávání obličeje na zařízení
Strojové učení běží zcela na straně klienta pro seskupování lidí, detekci objektů a zajištění sémantického vyhledávání, aniž by kdy odesílalo nešifrovaná data na server.
S3-kompatibilní úložiště
Vestavěný MinIO bucket ukládá objekty lokálně na VPS a lze jej vyměnit za Backblaze B2, Wasabi nebo jakéhokoli poskytovatele kompatibilního s S3, jakmile se knihovny rozrostou.
Open-source aplikace
Každá komponenta, včetně mobilních a desktopových aplikací, je s otevřeným zdrojovým kódem a je nezávisle auditovatelná, abyste si mohli kryptografii ověřit sami.
Proč provozovat Ente u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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