Implementujte NodeBB jedním kliknutím.
Moderní Node.js diskusní platforma s diskuzemi streamovanými v reálném čase, okamžitými oznámeními a bohatým ekosystémem pluginů.
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Co všechno můžete s produktem NodeBB vytvořit
NodeBB je platforma pro komunitní fóra nové generace, postavená na Node.js a WebSockets, která umožňuje diskuze v reálném čase a působí spíše jako chatovací aplikace než tradiční diskusní fórum. S více než 15 000 hvězdičkami na GitHubu jí důvěřují softwarové projekty, vzdělávací instituce, herní komunity a podniky, které ji využívají pro diskuze, podporu a sdílení znalostí.
Provozování NodeBB na vašem VPS vám dává plnou kontrolu nad vašimi komunitními daty, eliminuje poplatky za uživatele a umožňuje vám přizpůsobit platformu stovkami komunitních doplňků — vše podpořeno PostgreSQL pro spolehlivé a škálovatelné úložiště.
Hlavní funkce NodeBB
Diskuze v reálném čase
Streamování poháněné protokolem WebSocket poskytuje nové příspěvky, odpovědi a oznámení okamžitě bez obnovování stránky, čímž udržuje konverzace plynulé.
Ekosystém pluginů
Stovky komunitních pluginů přidávají SSO, gamifikaci, integrace a vlastní funkce, takže můžete přizpůsobit fórum přesným potřebám vaší komunity.
Moderační nástroje
Vestavěný systém reputace, fronty příspěvků a komplexní nástroje pro moderování vám pomáhají udržovat zdravou komunitu s minimálním manuálním úsilím.
Responzivní šablony
Responzivní, přizpůsobitelné šablony zajišťují, že členové mají skvělý zážitek na počítači a mobilu bez jakékoli další konfigurace.
SSO a Sociální přihlášení
Integrujte se se stávajícími poskytovateli identit prostřednictvím pluginů SSO, aby se členové komunity mohli přihlásit svými stávajícími účty a vy si zachovali centralizovanou správu uživatelů.
Proč provozovat NodeBB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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