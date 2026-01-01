Implementujte Gogs jedním kliknutím.
Bezproblémová samoobslužná Git služba napsaná v Go – lehká, rychlá a snadno spustitelná na jakémkoli serveru.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Gogs vytvořit
Gogs (Go Git Service) je self-hosted Git služba vytvořená pro jednoduchost a minimální využití zdrojů. Napsaná v Go, poskytuje správu repozitářů, sledování požadavků, podporu wiki a organizaci týmů prostřednictvím přehledného webového rozhraní a běží efektivně i na malých instancích VPS.
Vlastní provoz Gogs udržuje váš zdrojový kód na infrastruktuře, kterou vlastníte, bez poplatků za uživatele a bez závislosti na externích hostingových platformách. Toto nasazení spojuje Gogs s PostgreSQL pro spolehlivé ukládání dat a zahrnuje přesměrování SSH portů pro standardní Git push a pull pracovní postupy.
Hlavní funkce Gogs
Hosting Git úložiště
Kompletní správa repozitáře s procházením větví, historií commitů a pracovními postupy pro žádosti o sloučení v jednoduchém webovém rozhraní.
Sledování problémů
Vestavěný sledovač problémů se štítky, milníky a přiřazením udržuje projektovou práci organizovanou společně s kódem.
SSH a HTTPS Git přístup
Vývojáři provádějí push a pull přes SSH nebo HTTPS pomocí standardních Git klientů bez jakýchkoli změn pracovního postupu.
Minimální využití zdrojů
Gogs běží na hardwaru s nízkými specifikacemi, což z něj činí praktickou volbu pro hostování Gitu pro malé servery a domácí laby.
Integrace webhooků
Podpora webhooků spouští systémy CI/CD a externí služby při událostech push pro automatizované procesy sestavení a nasazení.
Proč provozovat Gogs u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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