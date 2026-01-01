Implementujte Saltcorn instalací na jedno kliknutí.
Open-source no-code nástroj pro vytváření databázově řízených webových a mobilních aplikací bez nutnosti psaní backendového kódu.
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Co všechno můžete s produktem Saltcorn vytvořit
Saltcorn je open-source no-code platforma pro vizuální tvorbu webových a mobilních aplikací řízených databází. Definujte tabulky, konfigurujte bohaté typy polí, navrhujte rozvržení v drag-and-drop editoru, připojte akce a pracovní postupy, a Saltcorn se postará o backend, autentizaci, REST API a vykreslování — není potřeba žádný „glue code“.
Vlastní hosting Saltcornu na vašem VPS udržuje zákaznická data, interní záznamy a nahrané soubory uvnitř vaší infrastruktury namísto databáze dodavatele SaaS. Máte kontrolu nad uchováváním dat, integracemi, instalacemi pluginů a přístupovými rolemi, a vyhnete se cenám za uživatele, jakmile se váš tým nebo publikum rozroste. Nasazení zahrnuje PostgreSQL a trvalé svazky pro databázi i nahrané soubory.
Hlavní funkce Saltcorn
Vizuální tvůrce rozvržení
Navrhujte zobrazení seznamu, úprav a detailů pomocí nástroje pro tvorbu přetažením, poháněného Craft.js, kombinujícího pole, akce a vložené komponenty bez kódu šablonování.
Relační tabulky
Modelujte svá data s typovanými sloupci, cizími klíči, počítanými poli a omezeními ve skutečném schématu podporovaném PostgreSQL namísto ploché tabulky.
Ekosystém pluginů
Nainstalujte komunitní pluginy pro nové typy polí, šablony, integrace, poskytovatele ověřování a externí zdroje dat přímo z administrátorského rozhraní.
Pracovní postupy a akce
Spouštějte akce na straně serveru, plánované úlohy, webhooks a pracovní postupy založené na Blockly, když se záznamy změní, abyste automatizovali obchodní logiku bez vlastních služeb.
Přístup na základě rolí
Definujte uživatelské role a oprávnění pro jednotlivá zobrazení, aby interní administrátoři, zákaznické účty a veřejní návštěvníci viděli přesně ta data, která mají.
Mobilní a offline
Generujte mobilní aplikace založené na Capacitoru z vašeho schématu a pohledů Saltcorn, s offline synchronizací dat zpět do centrálního úložiště PostgreSQL.
Proč provozovat Saltcorn u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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