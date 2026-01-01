Implementujte Redpanda Console: Instalace jedním kliknutím.
Webové UI přívětivé pro vývojáře pro správu clusterů Kafka a Redpanda, témat, spotřebitelských skupin a živých proudů zpráv.
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Co všechno můžete s produktem Redpanda Console vytvořit
Redpanda Console je open-source webové uživatelské rozhraní vyvinuté společností Redpanda Data pro kontrolu a správu streamovacích clusterů kompatibilních s Kafka. Zpřístupňuje témata, oddíly, offsety, spotřebitelské skupiny, schémata, ACL a živé datové zprávy prostřednictvím jediného rozhraní, s vestavěnou podporou pro dekódování JSON, Avro, Protobuf a MessagePack.
Toto nasazení jedním kliknutím dodává Console spolu s vloženým brokerem Redpanda, takže získáte funkční koncový bod Kafka-API, Schema Registry a Admin API v okamžiku spuštění kontejneru. Vlastní hosting na vašem vlastním VPS udržuje data událostí, zákaznické datové zprávy a metadata streamů zcela pod vaší kontrolou bez poplatků SaaS za brokera.
Hlavní funkce Redpanda Console
Živý prohlížeč zpráv
Streamujte záznamy z libovolného tématu v reálném čase s cestováním v čase, vyhledáváním a dekódováním podle pole pro datové zprávy JSON, Avro a Protobuf.
Správa témat
Vytvářejte, konfigurujte a odstraňujte témata, upravujte nastavení uchovávání a oddílů a vytvářejte testovací zprávy přímo z prohlížeče.
Poznatky spotřebitelských skupin
Zkontrolujte členy skupiny, zpoždění na oddíl a offsety, abyste mohli ladit zaseknuté konzumenty, aniž byste se museli probírat nástroji CLI.
Vestavěný registr schémat
Procházejte subjekty Avro, JSON Schema a Protobuf, zobrazte historii verzí a zkontrolujte kompatibilitu před povýšením změn.
Vestavěný Redpanda broker
Obsahuje plně nakonfigurovaný broker Redpanda, který zpřístupňuje Kafka API, Schema Registry a Admin API pro okamžité testování.
Kompatibilní s Kafka API
Připojte Console k jakémukoli externímu clusteru Kafka, Confluent Cloud, MSK nebo Redpanda nasměrováním na vaše stávající brokery.
Proč provozovat Redpanda Console u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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