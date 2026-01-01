Nasaďte Deluge jedním kliknutím.
Lehký BitTorrent klient s webovým rozhraním, podporou pluginů a bezproblémovou integrací automatizace médií.
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Co všechno můžete s produktem Deluge vytvořit
Deluge je na funkce bohatý, lehký BitTorrent klient postavený na knihovně libtorrent, který nabízí všechny základní funkce pro správu torrentů prostřednictvím čistého rozhraní založeného na prohlížeči. Podporuje šifrování protokolu, DHT, výměnu peerů, směrování přes proxy, ovládání rychlosti a ekosystém pluginů — což z něj činí spolehlivou volbu pro příležitostné stahování i pokročilé nastavení automatizace médií.
Provoz Deluge na VPS poskytuje dedikovanou šířku pásma pro nepřetržité seedování a stahování, aniž by spotřebovávalo vaše domácí internetové připojení nebo datové limity. Nepřetržitě běžící prostředí udržuje zdravé poměry na soukromých trackerech, hladce se integruje s automatizačními nástroji jako Sonarr a Radarr a udržuje vaši torrentovou aktivitu izolovanou na dedikované infrastruktuře se statickou IP adresou.
Hlavní funkce Deluge
Rozhraní založené na prohlížeči
Spravujte všechny torrenty z jakéhokoli zařízení prostřednictvím responzivního webového uživatelského rozhraní, aniž byste museli instalovat desktopového klienta nebo udržovat přímý přístup k serveru.
Integrace automatizace médií
Nativně se integruje se Sonarr, Radarr a Lidarr pro automatické stahování obsahu, přejmenování a organizaci knihovny.
Šifrování protokolu
Šifruje BitTorrent provoz, aby se snížilo omezování ze strany poskytovatele internetu a zlepšilo soukromí pro veškerou torrentovou aktivitu na serveru.
Systém pluginů
Rozšiřte funkčnost pomocí pluginů pro štítky, plánování, RSS kanály, webové seedery a vzdálenou správu klientů.
Jemné ovládání rychlosti
Nastavte globální a pro každý torrent zvlášť limity pro nahrávání/stahování s podporou plánování pro správu využití šířky pásma po celý den.
Proč provozovat Deluge u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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