Implementujte Zipline instalací jedním kliknutím.
Server kompatibilní se ShareX pro nahrávání souborů a obrázků s elegantním ovládacím panelem a vestavěným zkracovačem odkazů.
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Co všechno můžete s produktem Zipline vytvořit
Zipline je server pro nahrávání souborů a obrázků s vlastním hostováním, navržený pro pokročilé uživatele, kteří potřebují rychlé, spolehlivé sdílení s plnou kontrolou nad svými daty. Podporuje ShareX, Flameshot a další nástroje pro snímání obrazovky ihned po instalaci, což z něj činí bezproblémovou náhradu za cloudové služby pro nahrávání, jako jsou Imgur nebo file.io.
Kromě jednoduchého nahrávání Zipline zahrnuje zkracování URL, úložiště kódu, organizaci složek, přizpůsobení vkládání a správu uživatelů. Vlastní hostování na vašem VPS znamená neomezené úložiště, žádná omezení velikosti souborů a úplné soukromí pro každý nahraný soubor.
Hlavní funkce Zipline
Integrace ShareX
Nativní podpora ShareX, Flameshot a vlastního nahrávače vám umožňuje zachytávat a sdílet snímky obrazovky během několika sekund.
Integrovaný zkracovač URL
Zkraťte odkazy společně s nahráváním souborů z jednoho ovládacího panelu bez nutnosti samostatné služby.
Správa uživatelů
Vytvořte více účtů s individuálními kvótami pro nahrávání, oprávněními a samostatnými knihovnami souborů.
Přizpůsobení vložení
Přizpůsobte vložené prvky OpenGraph tak, aby sdílené odkazy zobrazovaly rozšířené náhledy na Discordu, Slacku a sociálních sítích.
Schránka na kód
Sdílejte úryvky kódu se zvýrazněním syntaxe, automatickou detekcí jazyka a možnostmi vypršení platnosti.
Proč provozovat Zipline u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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