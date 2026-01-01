Nasaďte LLDAP s instalací na jedno kliknutí.
Lehký autentizační server poskytující přednastavený, zjednodušený LDAP backend pro aplikace s vlastním hostováním.
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Co všechno můžete s produktem LLDAP vytvořit
LLDAP je odlehčený autentizační server s jasně definovaným přístupem, který zpřístupňuje standardní rozhraní LDAP, podpořené přívětivým webovým administrátorským UI. Zatímco tradiční nastavení LDAP vyžadují stovky stránek schémat, ACL a konfigurace slapd, LLDAP nabízí rozumné výchozí hodnoty ihned po instalaci: předdefinovaná schémata uživatelů/skupin/e-mailů, grafického správce uživatelů a jediný binární soubor, který se spustí během milisekund.
Vlastní hostování LLDAP na vašem VPS vám poskytuje jediný zdroj pravdy pro uživatelské účty napříč každou self-hostovanou aplikací, která komunikuje přes LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana a desítky dalších — bez provozní režie OpenLDAP. Uživatelské účty jsou spravovány na jednom místě, změny hesel se šíří všude a skupiny řídí přístup centrálně.
Hlavní funkce LLDAP
LDAP pro nás ostatní
LDAP server kompatibilní se standardy s rozumnými výchozími nastaveními, takže aplikace, které očekávají OpenLDAP, prostě fungují, bez zátěže údržby schématu a ACL.
Administrační rozhraní webu
Spravujte uživatele, skupiny a členství prostřednictvím grafického rozhraní — žádné soubory ldif, žádné ldapadd z příkazového řádku, žádné úpravy schématu.
Jediný zdroj pravdy
Každá vlastní aplikace čte z jedné uživatelské databáze, takže změny hesel, deaktivace a aktualizace členství ve skupinách se projeví všude okamžitě.
GraphQL administrátorské API
Automatizujte zřizování a správu skupin prostřednictvím typového GraphQL API kromě standardního rozhraní LDAP bind/search.
Postup pro obnovení hesla
Vestavěný e-mailový proces obnovení hesla pro koncové uživatele, aby se administrátoři nestali podporou pro zapomenutá hesla.
Nízká náročnost
Jediný binární soubor Rust s perzistencí SQLite využívá minimální CPU a RAM, čímž ponechává prostor na VPS pro aplikace, které to skutečně potřebují.
Proč provozovat LLDAP u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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