Nasaďte BroadcastChannel instalací jedním kliknutím.
Přeměňte jakýkoli veřejný kanál Telegramu na mikroblog optimalizovaný pro SEO s nulovým klientským JavaScriptem a automatickými RSS kanály.
Vyberte si VPS balíček pro BroadcastChannel
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem BroadcastChannel vytvořit
BroadcastChannel je open-source platforma na bázi Astro, která převádí veřejné kanály Telegramu na plnohodnotné mikroblogy. Namísto údržby tradičního CMS píšete příspěvky v Telegramu a BroadcastChannel generuje rychlý web optimalizovaný pro SEO, který si vaše publikum může prohlížet. Každá zpráva se stane stránkou s řádnými metadaty, mapou stránek a duálními RSS kanály ve formátech XML a JSON pro čtečky kanálů a agregátory obsahu.
Vlastní hosting na vašem vlastním VPS vám dává vlastní doménu a plnou kontrolu nad vaším publikovaným obsahem, aniž byste záviseli na Vercel, Cloudflare Pages nebo jakékoli jiné hostingové platformě třetí strany. Výsledný web neposílá do prohlížeče žádný JavaScript — je rychlý na jakémkoli připojení a velmi přívětivý pro prohledávače vyhledávačů.
Hlavní funkce BroadcastChannel
Telegram jako CMS
Pište příspěvky v Telegramu jako obvykle – BroadcastChannel je načítá a automaticky publikuje na váš web bez dalších kroků.
Zero klient JavaScript
Stránky jsou plně renderovány na serveru bez JavaScriptu odesílaného do prohlížeče, což vede k rychlému načítání a vysokému skóre SEO.
Integrované RSS kanály
Každý blog automaticky získává XML a JSON RSS kanály, aby se čtenáři mohli přihlásit k odběru prostřednictvím libovolného agregátoru kanálů nebo čtečky.
SEO a Mapy stránek
Automaticky generované soubory sitemap, čisté URL adresy a správné meta tagy zajistí, že váš obsah bude objevitelný prostřednictvím vyhledávačů od prvního dne.
Integrace sociálních odkazů
Propojte profily Telegramu, Twitteru, GitHubu, Mastodonu, Bluesky a Discordu z navigace webu, aniž byste museli psát vlastní kód.
Proč provozovat BroadcastChannel u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.