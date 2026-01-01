Deploy SonarQube in one click installation.
Industry-standard platform for continuous code quality inspection, security analysis, and automated quality gates across 30+ languages.
Vyberte si VPS balíček pro SonarQube
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem SonarQube vytvořit
SonarQube is the leading open-source platform for continuous code quality and security analysis, used by over 400,000 organizations to systematically deliver clean, maintainable code. It performs deep static analysis across 30+ programming languages — detecting bugs, security vulnerabilities, code smells, and duplications — and integrates directly into CI/CD pipelines to enforce quality gates at every pull request.
Self-hosting SonarQube on your VPS ensures your source code and analysis results never leave your infrastructure, meeting compliance requirements for organizations handling sensitive or proprietary code. The PostgreSQL-backed deployment maintains a full history of quality metrics, enabling teams to track technical debt trends, coverage changes, and security posture over time.
Hlavní funkce SonarQube
30+ Language Support
Analyzes Java, Python, JavaScript, TypeScript, C#, Go, and more than 25 additional languages from a single unified platform.
Quality Gates
Block merges and deployments automatically when code introduces new bugs, security issues, or fails to meet defined coverage thresholds.
Security Vulnerability Detection
Identifies OWASP Top 10 vulnerabilities, injection flaws, and security hotspots with prioritized remediation guidance for your team.
CI/CD Pipeline Integration
Connects natively with GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, Azure DevOps, and Bitbucket to analyze every pull request automatically.
Technical Debt Tracking
Estimates remediation effort for all issues and tracks technical debt trends over time to help teams plan maintenance work effectively.
Proč provozovat SonarQube u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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