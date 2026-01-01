Implementujte CKAN instalací na jedno kliknutí.
Open-source datová portálová platforma pro publikování, sdílení a objevování výzkumných a vládních datových sad.
Vyberte si VPS balíček pro CKAN
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem CKAN vytvořit
CKAN je přední open-source systém pro správu dat, používaný národními, regionálními a městskými vládami spolu s výzkumnými institucemi k provozování veřejných datových portálů. Kombinuje strukturovaný katalog datových sad, bohatá schémata metadat, fulltextový vyhledávací backend a tabulkový DataStore, který zpřístupňuje nahrané soubory CSV a Excel prostřednictvím dotazovatelného REST API.
Vlastní hostování CKAN na vašem vlastním VPS udržuje každou datovou sadu, organizační strukturu a API token pod vaší kontrolou, bez poplatků za datovou sadu a bez přístupu třetích stran k vašim záznamům. Platforma je vysoce rozšiřitelná prostřednictvím stovek komunitních pluginů pokrývajících sběr dat, prostorová data, výměnu DCAT, jednotné přihlašování a vlastní schémata.
Hlavní funkce CKAN
Bohatý katalog datových sad
Uspořádejte datové sady do skupin a organizací s vlastními schématy metadat, značkami, licencemi a kompletní historií revizí pro každý zdroj.
API dotazovatelného DataStore
Nahrané soubory CSV a Excel jsou vloženy do DataStore s podporou PostgreSQL, které zpřístupňuje filtrování, řazení a SQL dotazy přes REST.
Vyhledávání s podporou Solr
Vyhrazený index Solr poskytuje rychlé fasetové vyhledávání napříč názvy, popisy, štítky a vlastními poli, a to i na portálech s miliony záznamů.
Sběrače a DCAT
Stahujte metadata z jiných koncových bodů CKAN, CSW a DCAT pro federaci datových sad napříč institucemi bez ručního opětovného zadávání.
Podrobná oprávnění
Role na úrovni organizace vám umožňují řídit, kdo může vytvářet, upravovat a publikovat datové sady, s veřejnými, soukromými a konceptovými stavy viditelnosti pro každý zdroj.
Proč provozovat CKAN u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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