Nasaďte Checkmk jedním kliknutím.
Komplexní monitorování infrastruktury s automatickým zjišťováním, bezagentními kontrolami, dashboardy a upozorněními pro servery, sítě a cloudové úlohy.
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Co všechno můžete s produktem Checkmk vytvořit
Checkmk je komplexní platforma pro monitorování infrastruktury a aplikací, která kombinuje pluginy kompatibilní s Nagios, moderní webové UI, automatickou detekci služeb a vestavěné dashboardy. Edice Community (dříve Raw Edition) je plně open-source a zahrnuje kompletní monitorovací engine, přijímače agentů, směrování notifikací a funkce pro reportování, které používají desítky tisíc organizací k monitorování serverů, switchů, virtualizačních hostů a cloudových úloh z jednoho centrálního rozhraní.
Vlastní hostování Checkmk na vašem VPS udržuje každé pověření, název hostitele a metriku uvnitř vaší vlastní infrastruktury. Automatická detekce skenuje hosty při první registraci a navrhuje správné kontroly služeb pro nalezený OS a software, čímž dramaticky zkracuje dobu nastavení ve srovnání s ruční konfigurací každé metriky.
Hlavní funkce Checkmk
Automatická detekce služeb
Přidejte hosta a Checkmk jej zkontroluje z hlediska operačního systému, služeb, souborových systémů, síťových rozhraní a softwaru a automaticky navrhne správné monitorovací kontroly.
Agentové a bezagentové kontroly
Monitorujte servery prostřednictvím odlehčených agentů na Linuxu, Windows a Unixu, nebo použijte SNMP, IPMI, REST API a desítky integrací pro přepínače, hypervizory a cloudové služby.
Přehledy a zprávy
Předpřipravené pohledy zahrnují přehled hostitelů, stav problémů, grafy výkonu a reporting SLA, s grafickým editorem pro vlastní dashboardy a upozornění.
Chytrá upozornění
Směrování oznámení s pravidly eskalace, klidové hodiny zohledňující časová okna, vícekanálové doručování a přizpůsobitelné šablony pro každou skupinu hostitelů a tým.
Distribuované monitorování
Škálování na více webů s centrální správou, vzdálenými satelitními servery a synchronizovanou replikací konfigurace napříč geografickými oblastmi.
Proč provozovat Checkmk u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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