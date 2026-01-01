Implementujte LavinMQ jedním kliknutím.
Vysoce výkonný AMQP message broker doručující až jeden milion zpráv za sekundu s vestavěným webovým uživatelským rozhraním pro správu.
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Co všechno můžete s produktem LavinMQ vytvořit
LavinMQ je lehký, vysoce výkonný message broker postavený na protokolu AMQP 0-9-1. Navržený s ohledem na propustnost, dosahuje výkonu až jednoho milionu zpráv za sekundu při zachování nízké spotřeby paměti a CPU — což z něj činí ideální volbu pro týmy, které potřebují spolehlivé zasílání zpráv bez vysokých nákladů na infrastrukturu.
Vlastní hostování LavinMQ na vašem VPS vám dává plnou kontrolu nad vaší infrastrukturou pro zasílání zpráv. Podporuje typy výměn direct, topic, fanout a pokročilé typy výměn, spolu s clusteringem, federací, stream frontami, MQTT a monitorováním Prometheus — vše, co je potřeba pro produkční messagingové pipeline.
Hlavní funkce LavinMQ
Vysoká propustnost
Srovnávací testy prokázaly rychlost až jeden milion zpráv za sekundu, LavinMQ poskytuje výjimečný výkon pro náročné zprávařské úlohy.
Podpora AMQP a MQTT
Nativně podporuje protokoly AMQP 0-9-1 a MQTT, díky čemuž je kompatibilní s širokou škálou klientů pro zasílání zpráv a knihoven.
Správa webu UI
Vestavěné rozhraní pro správu vám umožňuje monitorovat fronty, výměny, připojení a rychlost zpráv z libovolného prohlížeče.
Pokročilé typy výměn
Podporuje přímé, tématické, fanout, konzistentní hash, dead letter a zpožděné výměny zpráv pro flexibilní logiku směrování.
Klastrování a Federace
Horizontální škálování s vestavěnou podporou clusterování a federace pro distribuovaná nasazení s vysokou dostupností.
Integrace Prometheus
Zpřístupňuje metriky pro sběr dat Prometheusem, umožňující bezproblémovou integraci s dashboardy Grafana a výstražnými kanály.
Proč provozovat LavinMQ u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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