Implementujte Donetick jednoklikovou instalací.
Open-source kolaborativní správce úkolů pro organizaci domácích prací a opakujících se povinností pro více uživatelů.
Vyberte si VPS balíček pro Donetick
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Donetick vytvořit
Donetick je samoobslužná aplikace pro správu úkolů, speciálně navržená pro sdílené obytné prostory a malé skupiny. Přesahuje rámec jednoduchých seznamů úkolů tím, že nabízí inteligentní strategie přidělování – včetně náhodné rotace a vyrovnávání pracovní zátěže na základě historie dokončení – takže opakující se povinnosti jsou spravedlivě rozděleny mezi všechny členy bez nutnosti manuální koordinace.
Flexibilní plánování podporuje denní, týdenní, měsíční a vlastní vzorce opakování, zatímco integrace s Telegramem a Pushoverem doručují včasné připomínky. Podpora NFC tagů umožňuje členům okamžitě dokončit úkoly klepnutím na tag na příslušném místě. Kompatibilita s SSO a OIDC znamená, že Donetick zapadá do stávajících nastavení identity, a odlehčený backend SQLite udržuje nasazení jednoduché. Vlastní hosting vám poskytuje plné soukromí dat bez poplatků za předplatné.
Hlavní funkce Donetick
Chytré přiřazení úkolů
Spravedlivě rozděluje úkoly pomocí náhodného přidělování nebo vyrovnávání zátěže na základě historie dokončených úkolů každého člena.
Flexibilní opakování
Podporuje denní, týdenní, měsíční a vlastní plány, takže každá rutina – od každodenního mytí nádobí po měsíční generální úklidy – zůstane pod kontrolou.
Push oznámení
Integruje se s Telegramem a Pushoverem pro zasílání připomenutí a upozornění na zpoždění přímo na zařízení členů.
Podpora NFC tagů
Umístěte NFC tagy na příslušná místa po celém domě, aby členové mohli okamžitě označit úkoly jako splněné klepnutím telefonem.
SSO a OIDC přihlášení
Připojuje se ke stávajícím poskytovatelům identit prostřednictvím Single Sign-On a OpenID Connect pro bezproblémovou správu uživatelů.
Proč provozovat Donetick u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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