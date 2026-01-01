Sleva až 69 % na ThingsBoard

Nasaďte ThingsBoard pomocí instalace na jedno kliknutí.

Open-source IoT platforma pro správu zařízení, sběr telemetrických dat v reálném čase a vizualizaci vlastních řídicích panelů.

Spusťte svou aplikaci okamžitě
Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
278,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Nasaďte ThingsBoard pomocí instalace na jedno kliknutí.

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69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem ThingsBoard vytvořit

ThingsBoard je open-source IoT platforma, která spravuje celý životní cyklus nasazení připojených zařízení — od zřizování zařízení a správy pověření přes příjem telemetrických dat v reálném čase, zpracování komplexních událostí a vizualizaci vlastních dashboardů. Podporuje protokoly MQTT, HTTP a CoAP ihned po vybalení, díky čemuž je kompatibilní s prakticky jakýmkoli mikrokontrolérem, průmyslovým senzorem nebo bránou.

Vlastní hostování ThingsBoardu na vašem vlastním VPS znamená, že vaše data zařízení nikdy neopustí vaši infrastrukturu — což je klíčové pro nasazení v průmyslu, medicíně a chytrých budovách, která podléhají požadavkům na datovou suverenitu. Díky podpoře více nájemců může jedna instance ThingsBoardu obsluhovat izolovaná prostředí pro různé týmy, zákazníky nebo projekty.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce ThingsBoard

Dashboardy v reálném čase

Vytvářejte vlastní dashboardy s desítkami typů widgetů — grafy, měřidla, mapy a tabulky — které se aktualizují v reálném čase, jakmile zařízení odesílají telemetrická data.

Vizuální pravidlový engine

Zpracovávejte data zařízení pomocí editoru řetězců pravidel s funkcí drag-and-drop, který spouští alarmy, transformuje datové zprávy a předává události externím systémům.

MQTT konektivita zařízení

Připojte senzory a mikrokontroléry přes MQTT, HTTP nebo CoAP pomocí přístupových tokenů pro jednotlivá zařízení bez nutnosti dalšího brokera.

Správa flotily zařízení

Uspořádejte zařízení do skupin, přiřaďte sdílené atributy, spravujte aktualizace firmwaru a sledujte stav zařízení napříč celou vaší flotilou.

Víceuživatelská podpora

Vytvořte izolované klientské účty s vlastními zařízeními, dashboardy a uživatelskými rolemi – ideální pro produktové společnosti spravující nasazení u zákazníků.

Alarmy a oznámení

Definujte alarmy řízené prahem nebo pravidly, které odesílají e-mailová, webhooková nebo platformní oznámení, když jsou splněny podmínky zařízení.

Proč provozovat ThingsBoard u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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