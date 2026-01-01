Nasaďte ThingsBoard pomocí instalace na jedno kliknutí.
Open-source IoT platforma pro správu zařízení, sběr telemetrických dat v reálném čase a vizualizaci vlastních řídicích panelů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ThingsBoard vytvořit
ThingsBoard je open-source IoT platforma, která spravuje celý životní cyklus nasazení připojených zařízení — od zřizování zařízení a správy pověření přes příjem telemetrických dat v reálném čase, zpracování komplexních událostí a vizualizaci vlastních dashboardů. Podporuje protokoly MQTT, HTTP a CoAP ihned po vybalení, díky čemuž je kompatibilní s prakticky jakýmkoli mikrokontrolérem, průmyslovým senzorem nebo bránou.
Vlastní hostování ThingsBoardu na vašem vlastním VPS znamená, že vaše data zařízení nikdy neopustí vaši infrastrukturu — což je klíčové pro nasazení v průmyslu, medicíně a chytrých budovách, která podléhají požadavkům na datovou suverenitu. Díky podpoře více nájemců může jedna instance ThingsBoardu obsluhovat izolovaná prostředí pro různé týmy, zákazníky nebo projekty.
Hlavní funkce ThingsBoard
Dashboardy v reálném čase
Vytvářejte vlastní dashboardy s desítkami typů widgetů — grafy, měřidla, mapy a tabulky — které se aktualizují v reálném čase, jakmile zařízení odesílají telemetrická data.
Vizuální pravidlový engine
Zpracovávejte data zařízení pomocí editoru řetězců pravidel s funkcí drag-and-drop, který spouští alarmy, transformuje datové zprávy a předává události externím systémům.
MQTT konektivita zařízení
Připojte senzory a mikrokontroléry přes MQTT, HTTP nebo CoAP pomocí přístupových tokenů pro jednotlivá zařízení bez nutnosti dalšího brokera.
Správa flotily zařízení
Uspořádejte zařízení do skupin, přiřaďte sdílené atributy, spravujte aktualizace firmwaru a sledujte stav zařízení napříč celou vaší flotilou.
Víceuživatelská podpora
Vytvořte izolované klientské účty s vlastními zařízeními, dashboardy a uživatelskými rolemi – ideální pro produktové společnosti spravující nasazení u zákazníků.
Alarmy a oznámení
Definujte alarmy řízené prahem nebo pravidly, které odesílají e-mailová, webhooková nebo platformní oznámení, když jsou splněny podmínky zařízení.
Proč provozovat ThingsBoard u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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