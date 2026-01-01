Implementujte Open Monograph Press instalací jedním kliknutím.
Open-source platforma pro správu redakčního pracovního postupu vědeckých knih, monografií a sborníků.
Vyberte si VPS balíček pro Open Monograph Press
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Open Monograph Press vytvořit
Open Monograph Press (OMP) je bezplatná, open-source publikační platforma vyvinutá projektem Public Knowledge Project pro univerzitní nakladatelství, vědecké společnosti a nezávislé akademické vydavatele. Spravuje kompletní redakční pracovní postup pro knihy — od podání a interní recenze přes jazykovou korekturu, produkci a publikaci v online katalogu — v jediném integrovaném nástroji.
Vlastní hosting OMP na vašem vlastním VPS udržuje rukopisy, identity recenzentů, smlouvy a analytiku čtenářů pod vaší přímou kontrolou, spíše než u služby třetí strany. Tato šablona zahrnuje databázi MariaDB pro spolehlivé ukládání metadat a směruje provoz přes předinstalovaný reverzní proxy server Traefik, takže vaše nakladatelství je dostupné přes HTTPS ihned po dokončení nasazení.
Hlavní funkce Open Monograph Press
Redakční pracovní postup
Přesuňte každé podání přes fáze podání, interní revize, externí revize, korektury a produkce s přiřazením úkolů na základě rolí.
Série a katalogy
Uspořádejte tituly do knižních sérií, kategorií a veřejného katalogu, aby si čtenáři mohli prohlížet vaše nakladatelství podle témat, autorů nebo sérií.
Více formátů na knihu
Prodávejte nebo distribuujte každou monografii v několika formátech – PDF, EPUB, HTML, vázaná kniha, brožovaná kniha – z jedné katalogové položky s bohatými metadaty.
Metadata ONIX a DOI
Generujte záznamy ONIX a registrujte DOI, aby byly vaše monografie dohledatelné v knihovních katalozích, vyhledávačích a akademických indexech.
Vícejazyčný tisk
Provozujte tisk ve více jazycích s lokalizovaným rozhraním, poli metadat a stránkami pro čtenáře z jedné instalace.
Open-source a s vlastním hostingem
Vyvinutý a spravovaný projektem Public Knowledge Project, OMP je plně open-source a bez poplatků za jednotlivé tituly či závislosti na dodavateli.
Proč provozovat Open Monograph Press u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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