Implementujte CiviCRM jedním kliknutím.
Open-source správa vztahů s podporovateli, vytvořená pro neziskové organizace, zájmové skupiny a členské organizace.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem CiviCRM vytvořit
CiviCRM je účelově vytvořené open-source CRM pro neziskové organizace, nevládní organizace, sdružení a občanské organizace. Na rozdíl od komerčních CRM zaměřených na prodej je každý modul — kontakty, příspěvky, členství, události, hromadné e-maily a správa případů — navržen podle pracovních postupů pracovníků pro získávání finančních prostředků, organizátorů a programových pracovníků, kteří spravují podporovatele spíše než potenciální zákazníky.
Vlastní hostování CiviCRM na vašem vlastním VPS udržuje záznamy dárců, historii příspěvků a údaje o členech pod vaší plnou kontrolou, bez cen za kontakt, bez zpracovatelů dat třetích stran a s úplným vlastnictvím každé zprávy a segmentace, kterou vytvoříte.
Hlavní funkce CiviCRM
Správa kontaktů
Sledujte neomezený počet kontaktů, domácností a organizací s vazbami, štítky a vlastními poli, přizpůsobenými pro pracovní postupy neziskových organizací.
Příspěvky a získávání finančních prostředků
Přijímejte online dary, spravujte závazky, provozujte programy opakovaného darování a slaďte příspěvky s vestavěným finančním výkaznictvím.
Správa členství
Automatizujte registrace členství, obnovy a vrstvené výhody pomocí konfigurovatelných typů členství a připomenutí životního cyklu.
Události a registrace
Vytvářejte stránky událostí, prodávejte vstupenky, spravujte účastníky a sledujte historii účasti spolu s ostatními údaji v záznamu každého kontaktu.
E-mail a hromadná korespondence
Segmentujte publikum, posílejte cílené e-mailové kampaně a měřte otevření, kliknutí a nedoručení, aniž byste platili poplatky za odesílání e-mailů za každý kontakt.
Proč provozovat CiviCRM u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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