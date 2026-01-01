Nasaďte Mongo Express jedním kliknutím.
Webové rozhraní pro správu MongoDB, které vám umožňuje procházet, upravovat a spravovat databáze prostřednictvím prohlížeče.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Mongo Express vytvořit
Mongo Express je lehké, open-source webové uživatelské rozhraní pro MongoDB, vytvořené pomocí Node.js a Bootstrap 5. Umožňuje vám připojit se k instanci MongoDB a okamžitě začít procházet databáze, prozkoumávat kolekce, upravovat dokumenty a spouštět dotazy – vše z jedné záložky prohlížeče, bez nutnosti lokálního databázového klienta. Rozhraní zvládá kompletní operace CRUD napříč databázemi, kolekcemi a jednotlivými dokumenty a podporuje celou škálu datových typů BSON, takže dokumenty jsou zobrazovány a upravovány přesně.
Vlastní hostování Mongo Expressu společně s vaší databází MongoDB na VPS udržuje obě služby ve stejné privátní síti, takže váš databázový port není nikdy vystaven internetu, zatímco administrátorské uživatelské rozhraní zůstává přístupné přes HTTPS prostřednictvím Traefiku.
Hlavní funkce Mongo Express
Plné CRUD operace
Vytvářejte, čtěte, aktualizujte a mažte databáze, kolekce a dokumenty prostřednictvím přehledného rozhraní prohlížeče, aniž byste museli psát jakékoli shell příkazy.
Přímý editor dokumentů
Upravujte dokumenty přímo v uživatelském rozhraní s kompletní podporou typů BSON, takže hodnoty jako ObjectId, Date a NumberLong jsou zpracovány správně.
Import a export kolekce
Import a export dat kolekce ve formátu JSON pro migrace, zálohy nebo sdílení snímků datových sad mezi prostředími.
Správa indexů
Zobrazujte, vytvářejte a odstraňujte indexy v jakékoli kolekci pro pochopení a optimalizaci výkonu dotazů, aniž byste opustili prohlížeč.
Správa souborů GridFS
Procházejte a spravujte velké soubory uložené v bucketech MongoDB GridFS přímo přes uživatelské rozhraní.
Proč provozovat Mongo Express u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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