Implementujte HyperDX jedním kliknutím.
Open-source platforma pro pozorovatelnost sjednocující logy, trasování, metriky a záznamy relací v rozhraní ve stylu Datadog.
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Co všechno můžete s produktem HyperDX vytvořit
HyperDX je open-source platforma pro pozorovatelnost, která konsoliduje logy, trasování, metriky a záznamy relací v jednotném rozhraní — alternativa s možností vlastního hostování k Datadog a dalším komerčním nástrojům APM. Je postavena na ClickHouse pro rychlé dotazy nad telemetrií s vysokou kardinalitou a nativně podporuje OpenTelemetry, takže jakákoli aplikace instrumentovaná pomocí OTEL může odesílat data bez vlastních exportérů nebo proprietárních agentů.
Vlastní hostování HyperDX na vašem VPS se vyhýbá poplatkům za hostitele a za GB dat, které se nepředvídatelně škálují s provozem. Logy, trasování a data uživatelských relací — často obsahující identifikátory zákazníků, datové zátěže API a interní systémové detaily — zůstávají na vaší vlastní infrastruktuře s uchováváním a přístupem plně pod vaší kontrolou.
Hlavní funkce HyperDX
Jednotná pozorovatelnost
Logy, stopy, metriky a záznamy relací jsou k dispozici v jednom uživatelském rozhraní, takže inženýři mohou přejít od neúspěšného požadavku k jeho úplnému trasování, aniž by museli přepínat nástroje.
OpenTelemetry nativní
Přijímejte data z jakékoli služby instrumentované OpenTelemetry přes OTLP gRPC nebo HTTP – nejsou vyžadovány žádné vlastní exportéry ani proprietární agenti.
Dotazy poháněné ClickHouse
Postaveno na ClickHouse pro podsekundové vyhledávání v logech a trasování s vysokou kardinalitou, bez předagregace nebo kompromisů při vzorkování.
Záznamy relací
Přehrávejte uživatelské relace frontendu propojené s trasováním backendu, abyste přesně viděli, co uživatel udělal v okamžicích předtím, než došlo k chybě.
Dashboardy a upozornění
Vytvořte vlastní grafy z jakéhokoli signálu a spouštějte upozornění na základě vzorců v protokolech, chyb trasování nebo prahových hodnot metrik prostřednictvím Slacku, PagerDuty nebo webhooků.
Samostatně hostované soukromí
Uchovávejte identifikátory zákazníků, datové zátěže API a interní systémové detaily na vaší vlastní infrastruktuře bez cen za hostitele nebo za GB.
Proč provozovat HyperDX u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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