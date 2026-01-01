Instalace OHDSI Atlas jedním kliknutím.
Open-source webová platforma pro observační zdravotnický výzkum na společném datovém modelu OMOP.
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Co všechno můžete s produktem OHDSI Atlas vytvořit
OHDSI Atlas je otevřený komunitní standard pro provádění observačního výzkumu na zdravotních datech na úrovni pacienta převedených do OMOP Common Data Model. Výzkumníci jej používají k vytváření kohort pacientů, prozkoumávání standardizovaných lékařských slovníků, navrhování studií odhadu účinku na úrovni populace a charakterizaci přirozeného průběhu onemocnění bez psaní SQL.
Vlastní hostování Atlasu na vašem vlastním VPS poskytuje plnou kontrolu nad návrhy studií, definicemi kohort a sadami výsledků, zatímco je dodáván předinstalovaný se syntetickým OMOP CDM Eunomia, abyste mohli okamžitě prozkoumat pracovní postup. Přibalený back-end WebAPI a databáze PostgreSQL zajišťují, že každá funkce Atlasu funguje ihned po vybalení, bez nutnosti samostatného nastavení datového skladu.
Hlavní funkce OHDSI Atlas
Analytika OMOP CDM
Spouštějte definice kohort, charakteristiky a studie na úrovni populace proti jakékoli databázi převedené na OMOP Common Data Model V5.
Slovníkový průzkumník
Prohledávejte SNOMED, RxNorm, LOINC a další standardní lékařské slovníky k vytváření sad konceptů, které se čistě překládají napříč datovými zdroji.
Tvůrce kohort
Definujte populace pacientů pomocí vizuálního nástroje s využitím kritérií zahrnutí, expozic lékům a výskytu stavů bez psaní SQL.
Eunomia demo data
Dodává se předinstalované se syntetickým datovým souborem OHDSI Eunomia, takže generování kohort, charakterizace a zprávy Achilles fungují okamžitě.
WebAPI backend
Přibalená služba Spring Boot WebAPI zpřístupňuje úplné OHDSI REST API pro programový přístup z R, Pythonu a dalších analytických klientů.
Otevřený komunitní standard
Připojuje se k celosvětové síti výzkumníků používajících stejné metody na více než miliardě záznamů o pacientech napříč akademickými a průmyslovými partnery.
Proč provozovat OHDSI Atlas u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
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