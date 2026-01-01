Implementujte ThinkDashboard instalací jedním kliknutím.
Lehký samoobslužný panel záložek s klávesovými zkratkami a minimalistickým textovým rozhraním.
Vyberte si VPS balíček pro ThinkDashboard
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ThinkDashboard vytvořit
ThinkDashboard je minimalistický, samoobslužný panel záložek vytvořený v Go a čistém JavaScriptu pro lidi, kteří chtějí rychlou úvodní stránku prohlížeče bez zbytečného balastu typických homelab panelů. Záložky jsou seskupeny do kategorií, uspořádány na více stránkách a zobrazeny prostřednictvím čistého rozhraní s prioritou textu, které se okamžitě načítá na počítači i mobilu.
Každé záložce lze přiřadit klávesovou zkratku, takže otevření často navštěvované destinace je stejně rychlé jako stisknutí klávesy — žádná myš, žádné rozbalovací vyhledávání, žádná rozšíření třetích stran. Všechna data jsou uložena v souborech JSON na trvalém svazku, což zjednodušuje zálohování a udržuje vaši sbírku záložek zcela na vašem vlastním VPS namísto hostované služby záložek.
Hlavní funkce ThinkDashboard
Klávesové zkratky
Přiřaďte klávesu k jakékoli záložce a okamžitě ji otevřete z řídicího panelu, aniž byste se dotkli myši.
Minimalistické textové uživatelské rozhraní
Čisté textové rozhraní se zaměřuje na vaše odkazy, nikoli na widgety, panely s počasím nebo dlaždice služeb.
Kategorizované záložky
Uspořádejte odkazy do vlastních kategorií, rozložených napříč více stránkami řídicího panelu pro jasné oddělení kontextů.
Přizpůsobení motivu
Přepněte mezi tmavými a světlými motivy nebo vytvořte neomezené vlastní barevné varianty přímo ze stránky konfigurace.
Úložiště souborů JSON
Všechny záložky, stránky a nastavení jsou uloženy jako obyčejné soubory JSON na trvalém svazku pro snadné zálohování a správu verzí.
Responzivní design
Rozložení se přizpůsobuje telefonům a tabletům, takže je vaše úvodní stránka stejně rychle použitelná i mimo stolní počítač.
Proč provozovat ThinkDashboard u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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