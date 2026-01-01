Implementujte MetaMCP jedním kliknutím.
Jednotný agregátor a brána MCP, který vám umožňuje spravovat, vytvářet a vystavovat všechny vaše servery MCP prostřednictvím jediného koncového bodu.
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Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.
Co všechno můžete s produktem MetaMCP vytvořit
MetaMCP je open-source proxy MCP (Model Context Protocol), která agreguje více serverů MCP do jednoho, jednotného koncového bodu. Umožňuje vám seskupovat servery do jmenných prostorů, používat middleware pro omezení rychlosti a pozorovatelnost a vystavovat koncové body s ověřováním – to vše bez úpravy vašich stávajících klientů MCP.
Vlastní hostování MetaMCP na vašem vlastním VPS vám dává plnou kontrolu nad vaší infrastrukturou nástrojů AI. Připojte libovolného klienta MCP (Cursor, Claude Desktop nebo vlastní agenty) k jedné spravované bráně, uchovávejte tajemství na straně serveru a škálujte svůj ekosystém nástrojů, aniž byste museli překonfigurovat každého klienta, když se servery změní.
Hlavní funkce MetaMCP
Agregace pro MCP Server
Spojte libovolný počet serverů STDIO nebo HTTP MCP do jednoho sjednoceného koncového bodu, ke kterému se mohou připojit vaši klienti.
Pracovní prostory jmenných prostorů
Seskupte servery MCP do izolovaných jmenných prostorů a přepněte celé sady nástrojů pro koncový bod jedním kliknutím.
Autentizace API klíčem
Zabezpečte koncové body pomocí autentizace Bearer tokenem, aby k vašim nástrojům měli přístup pouze autorizovaní klienti a agenti.
Integrovaný MCP inspektor
Prohlédněte a odlaďte vaše koncové body MetaMCP interně s uloženými konfiguracemi serveru, abyste ověřili, že vše funguje správně.
Podpora Middleware
Použijte připojitelný middleware pro omezení rychlosti, pozorovatelnost a zabezpečení napříč veškerým agregovaným provozem MCP.
SSO a OAuth
Podpora pro poskytovatele OpenID Connect umožňuje podnikové jednotné přihlašování společně s lokální správou relací Better Auth.
Proč provozovat MetaMCP u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Doporučená serverová lokace:
Kontrola...
Začněte lokálně. Expandujte globálně
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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