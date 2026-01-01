Instalace Meteroidu jedním kliknutím
Open-source infrastruktura pro tvorbu cen a fakturaci pro SaaS – předplatné, měření spotřeby, fakturace a analýza příjmů.
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Co všechno můžete s produktem Meteroid vytvořit
Meteroid je open-source fakturační platforma vytvořená pro moderní SaaS společnosti, které potřebují plnou kontrolu nad tím, jak stanovují ceny, měří spotřebu a fakturují svým zákazníkům. Zpracovává předplatné, ceny založené na spotřebě, hybridní plány, bezplatné zkušební verze, kupóny a zachování starých podmínek prostřednictvím jediného API a administrátorského rozhraní, čímž odpadá nutnost propojovat Stripe Billing, službu pro měření spotřeby a vlastní fakturační vrstvu.
Vlastní hostování Meteroidu uchovává zákaznická data, cenovou logiku a záznamy o příjmech uvnitř vašeho vlastního VPS, bez poplatků za událost od dodavatelů fakturačních služeb třetích stran. Nasazení je dodáváno s PostgreSQL, ClickHouse pro analýzu měření velkého objemu dat a Redpandou pro streamování událostí.
Hlavní funkce Meteroid
Správa předplatného
Spravujte opakované plány, bezplatné zkušební verze, upgrady, downgrady a původní ceny prostřednictvím jednoho administračního UI a REST API.
Účtování podle spotřeby
Streamujte produktové události do ClickHouse a účtujte na základě měřených dimenzí, jako jsou volání API, místa nebo úložiště, s ingestí za méně než sekundu.
Automatizovaná fakturace
Generujte faktury s přesným poměrným výpočtem v každém fakturačním cyklu a doručujte je prostřednictvím webhooků nebo následným platebním procesorům.
Hybridní cenové modely
Kombinujte paušální poplatky, poplatky za místo, stupňované využití a jednorázové položky ve stejném plánu bez vlastního fakturačního kódu.
Analytika tržeb
Sledujte MRR, odliv zákazníků, expanzi a retenci kohort pomocí vestavěných dashboardů, poháněných vašimi živými fakturačními daty.
Otevřené REST a gRPC API
Integrujte Meteroid do vašeho produktu s prvotřídními REST a gRPC API a vyhněte se uzamčení k uzavřenému poskytovateli fakturace.
Proč provozovat Meteroid u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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