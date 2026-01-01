Implementujte ITFlow s instalací na jedno kliknutí.
Open-source PSA platforma pro MSP pokrývající IT dokumentaci, správu tiketů, fakturaci a správu klientů v jednom systému.
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Co všechno můžete s produktem ITFlow vytvořit
ITFlow je bezplatná open-source platforma pro automatizaci profesionálních služeb (PSA), vytvořená speciálně pro poskytovatele řízených služeb (MSP). Konsoliduje IT dokumentaci, správu tiketů podpory, fakturaci, správu klientů a monitorování infrastruktury do jednoho self-hostovaného systému – čímž eliminuje roztříštěnou sadu samostatných nástrojů, které většina MSP používá pro každodenní provoz.
Self-hosting ITFlow na VPS dává vaší firmě plné vlastnictví každého klientského záznamu, přihlašovacích údajů a finančního dokumentu, bez licenčních poplatků za technika nebo dat držených dodavateli SaaS třetích stran. Při prvním přístupu vás průvodce nastavením provede vytvořením profilu vaší společnosti a administrátorského účtu, než se systém otevře pro klientskou práci.
Hlavní funkce ITFlow
Centrum IT dokumentace
Centralizujte klientská aktiva, přihlašovací údaje, domény, SSL certifikáty a síťovou dokumentaci v prohledávatelné, strukturované znalostní bázi.
Tikety a helpdesk
Spravujte tikety podpory od vytvoření po vyřešení s parsováním e-mailů na tikety, sledováním SLA a zaznamenáváním času techniků.
Fakturace
Generujte cenové nabídky, posílejte faktury, sledujte své výdaje a monitorujte své příjmy z integrovaného účetního panelu bez samostatného fakturačního nástroje.
Doména a SSL upozornění
Automaticky monitoruje data vypršení platnosti klientských domén a SSL certifikátů a odesílá upozornění, než se obnovení stanou kritickými.
Zákaznický portál
Klienti se přihlašují do značkového samoobslužného portálu, aby si prohlédli své otevřené tikety, sdílené dokumenty a faktury.
Dodavatel a sledování licencí
Zaznamenejte softwarové licence, kontakty na dodavatele a data obnovení společně s klientskými aktivy, ke kterým patří.
Proč provozovat ITFlow u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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