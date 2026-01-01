Implementujte SilverBullet jedním kliknutím.
Open-source aplikace pro psaní poznámek s Markdownem, živými dotazy a systémem pluginů, která běží ve vašem prohlížeči.
Vyberte si VPS balíček pro SilverBullet
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem SilverBullet vytvořit
SilverBullet je open-source aplikace pro psaní poznámek hostovaná na vlastním serveru, postavená na Markdownu a navržená pro správu osobních znalostí. Běží kompletně ve vašem prohlížeči jako progresivní webová aplikace, zatímco všechna data uchovává na vašem vlastním serveru — což vám poskytuje offline přístup, živé dotazy napříč vašimi poznámkami a výkonný systém pluginů pro rozšiřitelnost.
Vlastní hosting SilverBulletu na vašem VPS znamená, že vaše poznámky jsou vždy dostupné z jakéhokoli zařízení, synchronizované v reálném čase a soukromě uložené, aniž byste se spoléhali na jakoukoli cloudovou službu pro poznámky.
Hlavní funkce SilverBullet
Živé dotazy
Vložte dynamické dotazy do svých poznámek, které načítají a zobrazují data z celé své znalostní báze v reálném čase.
Ekosystém pluginů
Rozšiřte funkcionalitu pomocí komunitních pluginů pro úkoly, kalendáře, synchronizaci Git, dokončování pomocí AI a mnoho dalšího.
Offline-first PWA
Funguje offline jako progresivní webová aplikace – úpravy se automaticky synchronizují, když se znovu připojíte.
Markdown nativní
Psát ve standardním Markdownu s odkazy ve stylu wiki, tagy a metadaty v úvodní části pro strukturované psaní poznámek.
Příkazová paleta
Rozhraní ovládané klávesnicí s lomítkovými příkazy a paletou příkazů pro rychlou navigaci a akce.
Proč provozovat SilverBullet u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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