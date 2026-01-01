Nasaďte Sonarr jedním kliknutím.
Automatizovaný správce sbírky televizních seriálů, který monitoruje, stahuje, přejmenovává a organizuje epizody z Usenetu a torrentů.
Vyberte si VPS balíček pro Sonarr
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Sonarr vytvořit
Sonarr je komplexní správce sbírky televizních pořadů a osobní videorekordér pro uživatele Usenetu a BitTorrentu. Monitoruje RSS kanály pro nové epizody, automaticky je stahuje prostřednictvím vašeho preferovaného stahovacího klienta a organizuje výsledné soubory s konzistentním pojmenováním – to vše bez ručního zásahu. Jako klíčový člen sady arr se Sonarr bezproblémově integruje s Radarr, Prowlarr a mediálními servery jako Plex a Jellyfin.
Nasazení Sonarru na vašem VPS znamená, že běží 24 hodin denně, zachytává nové epizody v okamžiku, kdy se objeví, i když je váš domácí počítač vypnutý. Trvalé úložiště chrání konfigurace vaší knihovny a profily kvality, zatímco REST API umožňuje integraci s nástroji pro správu požadavků k vybudování plně automatizovaného ekosystému domácích médií.
Hlavní funkce Sonarr
Automatizované monitorování epizod
Sleduje nadcházející díly prostřednictvím RSS kanálů a automaticky je stahuje, jakmile jsou k dispozici nové díly.
Správa profilu kvality
Definujte preferovaná rozlišení, kodeky a velikosti souborů pro každou sérii a nechte Sonarr automaticky upgradovat na lepší vydání, když se objeví.
Stáhnout klientskou integraci
Připojuje se k qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet a dalším – podporuje pracovní postupy pro torrent i Usenet z jednoho rozhraní.
Synchronizace mediálního serveru
Spouští automatické aktualizace knihovny v Plexu, Jellyfinu, Emby a Kodi po každém stažení, udržuje váš mediální server aktuální bez ručních obnovení.
Správa sezónního balíčku
Inteligentně zpracovává stahování sezónních balíčků extrahováním jednotlivých epizod a přiřazováním je ke sledovaným záznamům seriálů.
Proč provozovat Sonarr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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