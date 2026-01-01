Instalace Huginn jedním kliknutím
Samoobslužná automatizační platforma pro vytváření inteligentních monitorovacích agentů, kteří sledují web a jednají vaším jménem.
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Co všechno můžete s produktem Huginn vytvořit
Huginn je open-source automatizační platforma, která vám umožňuje vytvářet agenty pro monitorování webových stránek, sledování změn dat, agregaci obsahu a provádění vícestupňových pracovních postupů — to vše na vaší vlastní infrastruktuře. Představte si to jako self-hostované IFTTT nebo Zapier bez omezení rychlosti a bez poplatků za předplatné. Agenti mohou sledovat události, transformovat a směrovat data mezi službami, odesílat oznámení a koordinovat složité procesy prostřednictvím vizuálního webového rozhraní.
Provozování Huginnu na vašem VPS znamená, že automatizační pracovní postupy se spouštějí spolehlivě nepřetržitě s plným přístupem k interním systémům a soukromým datovým zdrojům, ke kterým cloudové automatizační služby nemají přístup, přičemž vaše API klíče a obchodní logika zůstávají zcela pod vaší kontrolou.
Hlavní funkce Huginn
Tvůrce vlastních agentů
Vytvářejte agenty pro monitorování a automatizaci prostřednictvím vizuálního rozhraní bez psaní kódu, propojováním webových služeb a datových zdrojů do pracovních postupů.
Monitorování webu
Sledujte změny obsahu na jakékékoli webové stránce a spouštějte akce, když klesnou ceny, objeví se novinky nebo jsou detekována konkrétní klíčová slova.
Naplánované spuštění
Spouštějte agenty podle plánů podobných cronu nebo je aktivujte událostmi, čímž zajistíte, že časově citlivé automatizace nikdy nezmeškají svou příležitost.
Transformace dat
Filtrujte, analyzujte a přeformátujte data mezi kroky pomocí vestavěných transformačních agentů, kteří zpracovávají vzory JSON, XML a regulární výrazy.
Víceuživatelská podpora
Oprávnění založená na rolích umožňují týmům sdílet a spolupracovat na automatizačních pracovních postupech bez odhalení citlivých přihlašovacích údajů agentů.
Proč provozovat Huginn u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.