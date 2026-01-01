Implementujte Wakapi jedním kliknutím.
Samoobslužný sledovač času kódování kompatibilní s pluginy WakaTime, s dashboardy, reporty a žebříčky.
Vyberte si VPS balíček pro Wakapi
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Wakapi vytvořit
Wakapi je samohostovaný sledovač kódovací aktivity, který je plně kompatibilní s pluginy editoru WakaTime. Shromažďuje čas strávený kódováním rozčleněný podle projektu, jazyka, editoru a operačního systému a prezentuje data na vizuálním řídicím panelu, aniž by cokoli sdílel s cloudovými službami třetích stran.
Samohostování Wakapi na VPS udržuje vaši kódovací aktivitu soukromou a zároveň poskytuje všechny poznatky, které WakaTime nabízí. Podporuje týdenní e-mailové souhrny, veřejné žebříčky pro motivaci týmu, generování odznaků README pro profily GitHub a integraci s populárními editory, včetně VS Code, JetBrains IDEs a Vim.
Hlavní funkce Wakapi
Kompatibilní s WakaTime
Spolupracuje se všemi stávajícími pluginy editoru WakaTime — stačí je nasměrovat na svoji vlastní hostovanou instanci Wakapi namísto wakatime.com.
Kódovací dashboardy
Vizualizujte čas strávený podle projektu, jazyka, editoru a OS pomocí filtrovatelných grafů pokrývajících libovolné časové období.
Týdenní e-mailové zprávy
Dostávejte automatické týdenní souhrny své programovací aktivity doručované přímo do své e-mailové schránky.
Odznaky GitHub
Generujte dynamické odznaky README zobrazující váš týdenní čas kódování pro zobrazení na profilových stránkách GitHubu.
Týmové žebříčky
Sdílejte veřejný žebříček s kolegy, abyste mohli sledovat a porovnávat aktivitu v kódování napříč vývojovým týmem.
Proč provozovat Wakapi u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.