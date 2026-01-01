Nasaďte JumpServer jedním kliknutím.
Open-source platforma pro správu privilegovaného přístupu pro centralizovaný přístup k SSH, RDP a databázím v rámci celé vaší infrastruktury.
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Co všechno můžete s produktem JumpServer vytvořit
JumpServer je open-source platforma pro správu privilegovaného přístupu (PAM), která poskytuje centralizovanou bránu pro přístup ke všem infrastrukturním aktivům – serverům, databázím, Kubernetes clusterům a síťovým zařízením. Namísto distribuce SSH klíčů nebo přímého sdílení hesel se týmy ověřují přes JumpServer, který proxyuje každé připojení, zaznamenává veškerou aktivitu a nahrává relace pro účely auditu a dodržování předpisů. Přístup je řízen oprávněními založenými na rolích a volitelnými schvalovacími procesy.
Provozování JumpServeru na vlastní infrastruktuře uchovává veškeré záznamy relací, protokoly přístupu a uložené přihlašovací údaje na vaší vlastní infrastruktuře – což je klíčové pro rámce shody, jako jsou SOX, PCI-DSS a ISO 27001, které vyžadují auditní záznamy a důkaz, že přístup k citlivým systémům je kontrolován a monitorován.
Hlavní funkce JumpServer
Centralizovaná přístupová brána
Směrujte všechna připojení SSH, RDP, VNC a databází přes jediný auditovaný proxy server, čímž eliminujete přímé vystavení přihlašovacích údajů technikům.
Nahrávání a přehrávání relací
Každá privilegovaná relace je zaznamenána a lze ji přehrát v prohlížeči, což bezpečnostním týmům poskytuje kompletní forenzní stopu veškeré aktivity infrastruktury.
Řízení přístupu na základě rolí
Poskytněte uživatelům přístup ke konkrétním prostředkům s podrobnými oprávněními a časově omezenými schvalovacími procesy, aby přihlašovací údaje nebyly nikdy sdíleny přímo.
Víceprotokolová podpora
Spravujte servery Linux přes SSH, počítače Windows přes RDP nebo VNC, relační databáze, clustery Kubernetes a síťová zařízení z jedné platformy.
Integrovaná úschovna přihlašovacích údajů
Ukládejte, rotujte a odesílejte přihlašovací údaje automaticky, tak aby se uživatelé připojovali přes JumpServer, aniž by kdy znali podkladová hesla.
Proč provozovat JumpServer u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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