Implementujte Grafana s instalací na jedno kliknutí.
Přední open-source platforma pro pozorovatelnost pro vizualizaci metrik, logů a trasování z jakéhokoli zdroje dat.
Vyberte si VPS balíček pro Grafana
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Grafana vytvořit
Grafana je nejpopulárnější open-source platforma pro pozorovatelnost na světě, které důvěřuje přes 20 milionů uživatelů k přeměně časových řad dat na akční dashboardy. Připojuje se k více než 100 zdrojům dat — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, poskytovatelé cloudu a další — což týmům umožňuje vizualizovat data a upozorňovat na ně z každého koutu jejich infrastruktury v jednotném rozhraní.
Vlastní hostování Grafany na vašem VPS eliminuje poplatky za odchozí datový provoz z cloudu a ceny za uživatele, přičemž konfigurace dashboardů, historie dotazů a data metrik zůstávají zcela ve vaší vlastní infrastruktuře — což je zásadní pro prostředí citlivá na dodržování předpisů a týmy monitorující interní systémy, které nejsou dostupné z veřejného internetu.
Hlavní funkce Grafana
100+ Zdroje dat
Připojte Grafana k Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, poskytovatelům cloudu a desítkám dalších bez psaní vlastních adaptérů.
Bohatá vizualizační knihovna
Vyberte si z grafů, tepelných map, histogramů, geomap, panelů statistik a stovek komunitních pluginů k prezentaci každé metriky v nejintuitivnějším formátu.
Výkonné upozorňování
Definujte upozornění založená na prahových hodnotách nebo detekci anomálií a směrujte oznámení do Slacku, PagerDuty, e-mailu, webhooků a dalších z jednoho výstražného systému.
Šablonování řídicího panelu
Použijte proměnné a dotazy šablon k vytvoření jediného opakovaně použitelného řídicího panelu, který dynamicky filtruje podle hostitele, služby, regionu nebo jakékoli jiné dimenze.
Sjednocená pozorovatelnost
Propojte metriky, logy a distribuované trasování vedle sebe na jedné platformě, čímž snížíte průměrnou dobu pro diagnostiku a řešení incidentů.
Proč provozovat Grafana u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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