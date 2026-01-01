Nasaďte CodiMD jedním kliknutím.
Markdown editor pro týmovou spolupráci na dokumentaci, poznámkách z porad a prezentacích v reálném čase.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem CodiMD vytvořit
CodiMD je open-source, self-hosted editor pro společnou tvorbu v Markdownu v reálném čase, postavený na základech HackMD. Umožňuje více členům týmu upravovat stejný dokument současně s okamžitou synchronizací, díky čemuž je ideální pro technickou dokumentaci, poznámky ze sprintů, záznamy o architektonických rozhodnutích a jakýkoli druh společného psaní. Editor s rozdělenou obrazovkou vykresluje Markdown v reálném čase, takže autoři vždy přesně vidí, jak bude jejich obsah vypadat.
Vlastní hostování CodiMD znamená, že vaše poznámky a dokumenty nikdy neprocházejí servery třetích stran, což je důležité pro organizace, které nakládají s interními strategiemi, klientskými informacemi nebo technickými specifikacemi. Všechna data zůstávají ve vaší databázi PostgreSQL zálohované VPS, a vy kontrolujete, kdo se může registrovat a přistupovat k platformě. Toto nasazení spojuje server CodiMD s PostgreSQL pro spolehlivé ukládání dokumentů a uživatelů.
Hlavní funkce CodiMD
Spolupráce v reálném čase
Více autorů upravuje stejný dokument současně s živou synchronizací a indikátory jednotlivých kurzorů.
Bohaté renderování markdownu
Vykreslovat diagramy, UML diagramy, matematické vzorce, bloky kódu se zvýrazněním syntaxe a vložená média z markdownu.
Režim prezentace
Převeďte jakýkoli dokument Markdown na prezentaci, aniž byste opustili editor.
Historie verzí
Procházejte a obnovujte předchozí revize jakéhokoli dokumentu, takže žádná společná úprava nebude nikdy trvale ztracena.
Více formátů exportu
Exportujte dokumenty do PDF, HTML nebo nezpracovaného markdownu pro sdílení obsahu mimo platformu v případě potřeby.
Proč provozovat CodiMD u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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