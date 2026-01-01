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Markdown editor pro týmovou spolupráci na dokumentaci, poznámkách z porad a prezentacích v reálném čase.

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139,99  Kč /měs.
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68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
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RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
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63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem CodiMD vytvořit

CodiMD je open-source, self-hosted editor pro společnou tvorbu v Markdownu v reálném čase, postavený na základech HackMD. Umožňuje více členům týmu upravovat stejný dokument současně s okamžitou synchronizací, díky čemuž je ideální pro technickou dokumentaci, poznámky ze sprintů, záznamy o architektonických rozhodnutích a jakýkoli druh společného psaní. Editor s rozdělenou obrazovkou vykresluje Markdown v reálném čase, takže autoři vždy přesně vidí, jak bude jejich obsah vypadat.

Vlastní hostování CodiMD znamená, že vaše poznámky a dokumenty nikdy neprocházejí servery třetích stran, což je důležité pro organizace, které nakládají s interními strategiemi, klientskými informacemi nebo technickými specifikacemi. Všechna data zůstávají ve vaší databázi PostgreSQL zálohované VPS, a vy kontrolujete, kdo se může registrovat a přistupovat k platformě. Toto nasazení spojuje server CodiMD s PostgreSQL pro spolehlivé ukládání dokumentů a uživatelů.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce CodiMD

Spolupráce v reálném čase

Více autorů upravuje stejný dokument současně s živou synchronizací a indikátory jednotlivých kurzorů.

Bohaté renderování markdownu

Vykreslovat diagramy, UML diagramy, matematické vzorce, bloky kódu se zvýrazněním syntaxe a vložená média z markdownu.

Režim prezentace

Převeďte jakýkoli dokument Markdown na prezentaci, aniž byste opustili editor.

Historie verzí

Procházejte a obnovujte předchozí revize jakéhokoli dokumentu, takže žádná společná úprava nebude nikdy trvale ztracena.

Více formátů exportu

Exportujte dokumenty do PDF, HTML nebo nezpracovaného markdownu pro sdílení obsahu mimo platformu v případě potřeby.

Proč provozovat CodiMD u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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