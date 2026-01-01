Nasaďte flatnotes pomocí instalace na jedno kliknutí.
Samoobslužná aplikace pro psaní poznámek bez databáze, která ukládá všechny vaše poznámky jako běžné soubory Markdown.
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Co všechno můžete s produktem flatnotes vytvořit
flatnotes je minimalistická, self-hostovaná aplikace pro psaní poznámek postavená na jediném principu: vaše poznámky jsou obyčejné soubory Markdown, nic víc. Neexistuje žádná databáze, žádná závislost na dodavateli a žádné složité datové struktury – jen textové soubory na vašem serveru, které můžete číst, upravovat a zálohovat jakýmkoli nástrojem. Čisté rozhraní odstraňuje rušivé elementy, takže se můžete soustředit na psaní, organizování a propojování myšlenek pomocí wikilinků a fulltextového vyhledávání.
Self-hosting flatnotes na vašem VPS znamená, že vaše osobní myšlenky, výzkumné poznámky a deníky zůstanou zcela ve vaší infrastruktuře – nikdy nebudou skenovány, analyzovány ani podléhat změnám podmínek služby třetí strany. Zálohování je stejně jednoduché jako zkopírování složky a vaše poznámky zůstanou navždy přenosné.
Hlavní funkce flatnotes
Úložiště bez databáze
Každá poznámka je obyčejný soubor Markdown na disku – nevyžaduje databázi, díky čemuž jsou zálohy a migrace triviálně jednoduché.
Wikilink spojení
Propojte nápady mezi poznámkami pomocí wikilinků a proměňte svou sbírku v osobní znalostní síť.
Fulltextové vyhledávání
Okamžitě prohledávejte ve všech svých poznámkách, abyste našli jakýkoli nápad, úryvek nebo odkaz bez ručního označování.
Duální režimy úprav
Přepínejte mezi surovým Markdownem a vizuálním editorem WYSIWYG v závislosti na vašich preferencích nebo psacím úkolu.
Organizace štítků
Kategorizujte a filtrujte poznámky pomocí štítků pro rychlou navigaci napříč velkými osobními znalostními bázemi.
Proč provozovat flatnotes u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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