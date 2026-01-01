Implementujte Nuclio s jednoklikovou instalací.
Vysoce výkonná open-source bezserverová platforma pro zpracování událostí a dat v reálném čase s automatickým škálováním a podporou GPU.
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Co všechno můžete s produktem Nuclio vytvořit
Nuclio je vysoce výkonná open-source serverless platforma pro zpracování událostí a dat v reálném čase. Spouští váš kód jako funkce, které reagují na širokou škálu spouštěčů – HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS a plánované úlohy cron – a automaticky škáluje každou funkci nahoru a dolů podle poptávky. Funkce běží ve vyhrazených kontejnerech, které jsou vytvářeny a nasazovány přímo z ovládacího panelu prohlížeče.
Na rozdíl od obecných automatizačních nástrojů je Nuclio navrženo pro rychlost, zpracovává stovky tisíc událostí za sekundu na proces, s volitelnou akcelerací GPU pro inferenci strojového učení. Vlastní hostování Nuclio na vašem vlastním VPS udržuje vaše datové pipeline, modely a zdroje událostí pod vaší plnou kontrolou, bez poplatků za cloud za každé vyvolání a bez závislosti na dodavateli.
Hlavní funkce Nuclio
Real-time spouštěče událostí
Spouštějte funkce z HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS a cron plánů, aniž byste museli psát jakýkoli propojovací kód.
Automatické škálování
Každá funkce se škáluje nahoru pod zátěží a zase dolů, když je nečinná, čímž zajišťuje efektivní využití zdrojů napříč vašimi úlohami.
Vícejazyčná běhová prostředí
Pište funkce v Go, Pythonu, Javě, .NET, Node.js nebo Shellu pomocí běhového prostředí, které se nejlépe hodí pro každou úlohu.
GPU akcelerovaná inference
Připojte GPU k funkcím pro rychlou inferenci strojového učení a datově náročné pipeline pro zpracování v reálném čase.
Webový řídicí panel
Vytvářejte, nasazujte, vyvolávejte a monitorujte funkce z přehledného webového rozhraní, aniž byste kdy opustili prohlížeč.
Proč provozovat Nuclio u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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