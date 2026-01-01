Implementujte SpacetimeDB jednoklikovou instalací.
Relační databáze a aplikační server v jednom – klienti se připojují přímo a spouštějí logiku přímo v databázi s odezvou pod milisekundu.
Vyberte si VPS balíček pro SpacetimeDB
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem SpacetimeDB vytvořit
SpacetimeDB odstraňuje tradiční backendovou architekturu spojením relační databáze a aplikačního serveru do jednoho nasaditelného procesu. Namísto udržování samostatné API vrstvy mezi vašimi klienty a daty se klienti připojují přímo k SpacetimeDB a spouštějí serverovou logiku – nazývanou moduly – přímo uvnitř samotné databáze. Je postaveno v Rustu s in-memory stavem a trvalým uložením dat pomocí write-ahead logu a dosahuje konzistentní odezvy pod jednu milisekundu bez dalších podpůrných služeb.
Provozování SpacetimeDB na vlastním VPS vám poskytuje vyhrazené CPU a RAM – což jsou hlavní faktory výkonu pro jeho in-memory architekturu – přičemž veškerá aplikační data a kód modulů zůstávají plně pod vaší kontrolou bez závislosti na dodavateli.
Hlavní funkce SpacetimeDB
Žádná samostatná vrstva API
Klienti se připojují přímo k databázi a spouštějí v ní moduly, čímž nahrazují celou vrstvu webových serverů, front zpráv a rozhraní API jedním procesem.
Předplatné v reálném čase
Klienti odebírají změny tabulek a okamžitě obdrží automatickou delta synchronizaci – není vyžadováno žádné dotazování ani samostatný WebSocket server.
Modulární logika
Serverovou aplikační logiku pište v jazyce Rust nebo C# a implementujte ji jako zkompilovaný modul přímo do databáze pro vysoký výkon a zabezpečení.
V paměti s trvalostí
Veškerý stav aplikace je držen v paměti pro rychlé čtení, zatímco protokol pro zápis předem zajišťuje, že data přežijí restarty a pády bez složitých nastavení zálohování.
Ověřeno v provozu
Pohání celý backend BitCraft Online, masivně multiplayerové hry, kde je veškerý stav v reálném čase spravován jedinou instancí SpacetimeDB.
Proč provozovat SpacetimeDB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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