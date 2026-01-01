Nasaďte Isso s instalací na jedno kliknutí.
Lehký, samoobslužný komentářový server pro blogy a statické weby, bez sledování třetími stranami.
Vyberte si VPS balíček pro Isso
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Isso vytvořit
Isso je lehký, samostatně hostovaný server pro komentáře, navržený jako alternativa k Disqusu a podobným službám třetích stran, která respektuje soukromí. Všechny komentáře ukládá do databáze SQLite na vašem vlastním serveru, čímž eliminuje sledovací pixely třetích stran a externí závislosti JavaScriptu z prohlížečů návštěvníků vašeho webu.
Na rozdíl od cloudových komentářových služeb, které monetizují uživatelská data, Isso uchovává komentáře vašich čtenářů na infrastruktuře, kterou vlastníte. Podporuje formátování Markdown, vlákna komentářů, e-mailová oznámení, moderační fronty a vestavěné administrátorské rozhraní — vše potřebné pro profesionální nastavení komentářů bez kompromisů v oblasti soukromí, které přinášejí hostované služby.
Hlavní funkce Isso
Soukromí v základu
Všechny komentáře jsou uloženy ve vaší vlastní databázi SQLite bez sledovacích skriptů třetích stran nebo analytiky vkládaných do prohlížečů vašich návštěvníků.
Markdown v komentářích
Čtenáři si mohou formátovat své komentáře pomocí Markdownu, včetně tučného písma, kurzívy, odkazů a bloků kódu, bez jakékoli další konfigurace.
E-mailová oznámení
Dostávejte e-mailová upozornění na nové komentáře a odpovědi prostřednictvím SMTP, abyste byli informováni, aniž by čtenáři museli vytvářet účty.
Moderace komentářů
Ponechat komentáře v moderační frontě před zveřejněním, s volitelným automatickým schválením pro dříve ověřené e-mailové adresy.
Administrační webové rozhraní
Vestavěné uživatelské rozhraní pro správu chráněné heslem vám umožňuje schvalovat, upravovat nebo mazat jakýkoli komentář, aniž byste se přímo dotýkali databáze.
Proč provozovat Isso u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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