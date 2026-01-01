Nasaďte Audiobookshelf jedním kliknutím.
Server pro audioknihy a podcasty s vlastním hostováním, podporou více uživatelů, mobilními aplikacemi pro offline použití a automatickým stahováním metadat.
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Co všechno můžete s produktem Audiobookshelf vytvořit
Audiobookshelf je komplexní mediální server s vlastním hostingem, vytvořený speciálně pro audioknihy, podcasty a e-knihy. Poskytuje progresivní webovou aplikaci dostupnou z jakéhokoli prohlížeče plus nativní aplikace pro iOS a Android s podporou offline poslechu. Platforma streamuje všechny zvukové formáty v reálném čase, automaticky načítá metadata a obaly a udržuje individuální průběh přehrávání synchronizovaný napříč všemi zařízeními pro každého uživatele.
Vlastní hosting vám dává plnou kontrolu nad vaší mediální knihovnou – žádné poplatky za předplatné, žádná omezení velikosti souborů a žádná závislost na dodavateli. Automatické stahování podcastů, generování RSS kanálů, správa kapitol a nástroje pro slučování zvukových souborů dělají z Audiobookshelf kompletní náhradu za komerční platformy pro audioknihy a zároveň udržují vaše poslechové návyky a zakoupený obsah zcela soukromé.
Hlavní funkce Audiobookshelf
Víceuživatelská synchronizace průběhu
Každý uživatel udržuje nezávislý průběh přehrávání, který se synchronizuje napříč prohlížeči a mobilními zařízeními, díky čemuž je ideální pro sdílení v rodině nebo domácnosti.
Offline mobilní aplikace
Nativní aplikace pro iOS a Android umožňují uživatelům stahovat obsah k poslechu bez připojení k internetu, což je ideální pro dojíždění a cestování.
Automatické získávání metadat
Obaly a metadata se automaticky načítají z Audible, Google Books, iTunes a dalších zdrojů, díky čemuž vaše knihovna vypadá upraveně bez ruční námahy.
Správa podcastů
Přihlaste se k odběru podcastů, automaticky stahujte nové epizody a generujte soukromé RSS kanály, abyste mohli poslouchat v jakémkoli přehrávači podcastů, který již používáte.
Nástroje kapitoly
Upravujte a vyhledávejte data kapitol prostřednictvím Audnexus API, poté vložte aktualizovaná metadata přímo do zvukových souborů pro přesnou navigaci v kapitolách.
Proč provozovat Audiobookshelf u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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