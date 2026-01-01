Nasaďte OmniRoute jedním kliknutím.
AI brána s vlastním hostingem, která směruje jakýkoli LLM přes jeden koncový bod kompatibilní s OpenAI, s inteligentním záložním řešením a kompresí tokenů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem OmniRoute vytvořit
OmniRoute je samoobslužná AI brána, která sjednocuje více než 230 poskytovatelů modelů za jediným koncovým bodem kompatibilním s OpenAI. Nasměrujte Claude Code, Codex, Cursor, Cline nebo Copilot na jednu URL adresu a OmniRoute směruje každý požadavek na nejlepší dostupný model — včetně desítek bezplatných úrovní Claude, GPT a Gemini — s automatickým záložním řešením, když poskytovatel selže nebo dosáhne limitu.
Jeho vrstvená komprese RTK a Caveman ořízne 15–95 % tokenů, než požadavky opustí váš server, čímž snižuje náklady a latenci, zatímco MCP, A2A a multimodální API udržují pokročilé pracovní postupy v chodu. Provozování OmniRoute na vašem vlastním VPS znamená, že vaše API klíče, pravidla směrování a data o využití zůstávají pod vaší kontrolou namísto hostovaného proxy serveru.
Hlavní funkce OmniRoute
Jeden jednotný koncový bod
Zpřístupňuje jediné rozhraní API kompatibilní s OpenAI a připojuje Claude Code, Codex, Cursor, Cline nebo Copilot bez nastavení pro každý nástroj.
231+ poskytovatelů
Směrujte požadavky napříč více než 231 poskytovateli modelů, včetně více než 50 bezplatných úrovní Claude, GPT a Gemini.
Chytré automatické záložní řešení
Automaticky zkusit znovu u jiného poskytovatele, když jeden selže, dosáhne limitu požadavků nebo vrátí chybu, čímž udržíte své agenty v chodu.
Komprese tokenů
Komprese Stacked RTK a Caveman snižuje 15–95 % tokenů na požadavek pro snížení nákladů a zrychlení odpovědí.
MCP a multimodální
Vestavěné MCP, A2A a multimodální API vám umožňují integrovat OmniRoute do nástrojů agentů a do pracovních postupů pro obrázky nebo zvuk.
Proč provozovat OmniRoute u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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