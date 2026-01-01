Implementujte Dify jedním kliknutím.
Open-source LLM aplikační platforma pro vizuální tvorbu pracovních postupů AI, RAG pipeline a chatbotů.
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Co všechno můžete s produktem Dify vytvořit
Dify je nejoblíbenější open-source platforma pro vývoj aplikací LLM na světě, která poskytuje vizuální rozhraní pro vytváření AI workflow, RAG pipeline, AI agentů a chatbotových aplikací. S podporou více než 100 poskytovatelů LLM, včetně OpenAI, Anthropic, Google Gemini a lokálních modelů přes Ollama, Dify umožňuje týmům prototypovat a nasazovat produkční AI aplikace bez psaní složitého orchestrálního kódu.
Vlastní hostování Dify na vašem VPS zajišťuje, že všechny dokumenty, embeddingy, konverzace a API klíče zůstanou pod vaší plnou kontrolou. Toto nasazení zahrnuje vestavěnou vektorovou databázi Weaviate pro sémantické vyhledávání, sandboxed spouštění kódu a ochranu proti SSRF pro bezpečný vývoj AI aplikací.
Hlavní funkce Dify
Vizuální editor pracovních postupů
Vytvářejte komplexní AI pipeline řetězením volání LLM, integrací API a podmíněné logiky pomocí drag-and-drop.
RAG pipeline
Příjem dokumentů, generování vnoření a získávání relevantních znalostí s vestavěnou vektorovou databází Weaviate.
Rámec AI asistenta
Vytvářejte autonomní agenty s funkcemi volání nástrojů pro vyhledávání na webu, spouštění kódu a externí API.
100+ poskytovatelů LLM
Připojte se k OpenAI, Anthropic, Google, Mistral a lokálním modelům prostřednictvím Ollamy s vyrovnáváním zátěže modelů a záložním řešením.
Spuštění kódu v sandboxu
Spouštějte Python a JavaScript bezpečně v izolovaném prostředí s vestavěnou ochranou proti SSRF.
Studio promptového inženýrství
Navrhujte, verzujte a A/B testujte výzvy s řídicím panelem pro pozorovatelnost pro protokolování a trasování.
Proč provozovat Dify u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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